Grensprovincies willen meer aandacht van nieuw kabinet: 'Goed voor heel Nederland'

Grensprovincies kunnen nog veel meer bijdragen aan een beter en welvarender Nederland. Om dat te bereiken moet het nieuw te vormen kabinet meer geld en menskracht vrijmaken. Namens de provincies is vandaag een brief met dit verzoek overhandigd aan informateur Mariëtte Hamer.

De gezamenlijke provincies pleiten ook voor een coördinerend bewindspersoon met voldoende bevoegdheden. “Energietransitie, gezondheidszorg, innovatie, spoorverbindingen, arbeidsmarkt, veiligheid; Nederland doet zichzelf tekort als we voor dit soort ontwikkelingen alleen binnen de eigen grenzen kijken”, zegt de Groninger commissaris van de Koning René Paas, die de brief namens de andere grensprovincies in Den Haag afleverde.

'Nu doorpakken'

Staatssecretaris Knops was bij zijn aantreden in het huidige kabinet vier jaar geleden de eerste bewindspersoon voor grensoverschrijdende samenwerking en heeft ervoor gezorgd dat ‘Den Haag’ al verder kijkt dan naar de Randstad alleen. “Nu is het tijd om door te pakken!”, aldus Paas.

In de brief prijzen de provincies zichzelf nadrukkelijk aan. ‘Grensregio’s zijn aantrekkelijke groeigebieden, met ruimte om te wonen en te werken langs en over de grens. Ze liggen economisch goed gepositioneerd tussen de Randstad enerzijds en Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Wallonië en Vlaanderen anderzijds. Door kansen in deze gebieden te benutten en grensoverschrijdende samenwerking met onze buurlanden te versterken, investeren we in de toekomst van Nederland.’

Actieve houding

De provincies vragen het kabinet substantiële financiële steun, een actieve houding van de vakdepartementen en een coördinerend bewindspersoon met voldoende bevoegdheden. Volgens Paas moeten de kansen in de grensprovincies verzilverd worden. “Een sterke grensregio is goed voor heel Nederland”.