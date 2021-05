Noodkreet van Enschedese ondernemers tussen wal en schip: 'Help ons met noodfonds'

In een brief aan de gemeenteraad en het college van Enschede vragen enkele getroffen ondernemers om hulp. Horecacollega's in Oldenzaal die tussen wal en schip zitten kunnen een beroep doen op gemeentelijke regelingen. Maar waarom kan dat niet in Enschede?

Samenloop van omstandigheden

"Op papier ben ik al failliet", zegt bestuurslid Bas Linders van Vereniging Horeca Stad Enschede. De eigenaar van Bistro Dreams en restaurant Los Sueños moet de eindjes aan elkaar knopen door de coronacrisis. "Volledig buiten mijn eigen schuld", aldus Linders. Een samenloop van omstandigheden.

Linders bestiert sinds 2015 Bistro Dreams in de Walstraat. In 2019 kwam een droom uit: het openen van een Spaans restaurant verderop in de straat. Los Sueños werd ingeschreven op dezelfde b.v. als de bistro. "Op dat moment leek dat een verstandige keuze." Maar amper twee maanden open sloeg de coronacrisis toe. Aanspraak maken op de tegemoetkoming voor starters kan Linders niet: de overkoepelende b.v. bestaat immers al een paar jaar.

Tussen wal en schip

Wel zijn er extra kosten. Het Spaanse restaurant is omvang groter en ruimer opgezet dan Bistro Dreams. De vaste lasten zijn dus ook dubbel zo hoog. Omdat Linders pas na de eerste lockdown is begonnen met het aannemen van vast personeel, krijgt hij slechts een compensatie voor twee in plaats van acht personeelsleden.

Inmiddels mogen terrassen weer geopend zijn, maar daar zijn ondernemers niet mee geholpen. Linders: "Er komt nog te weinig binnen." In een brief aan de gemeente legt Bas Linders de penibele situatie namens enkele horeca-ondernemers uit. "Maar er zullen vast meer ondernemers in dezelfde situatie zitten."

Noodfonds zoals Oldenzaal

De omstandigheden waarin ondernemers tussen wal en schip verkeren zijn divers: van verbouwing tot ziekte of zwangerschap. Een eventuele tegemoetkoming moet dus ook gebaseerd zijn op maatwerk. Tien Twentse gemeenten riepen het kabinet eerder dit jaar per brief op om oog te hebben voor ondernemers zoals Bas Linders. De gemeente Enschede was echter een van de gemeenten die de brief niet ondertekende.

Als een noodfonds in Oldenzaal kan, waarom zou het dan niet in Enschede kunnen? Bas Linders, Bistro Dreams en Los Sueños

Ondertussen zien Linders en andere horeca-collega's dat de gemeente Oldenzaal zelf actie onderneemt. Daar is een potje van 75.000 euro in het leven geroepen dat bedoeld is voor ondernemers die buiten alle landelijke coronaregelingen vallen. "Als het daar kan, waarom dan niet hier?", vraagt Linders zich af.

In de brief wordt opgeroepen om de specifiek getroffen ondernemers voor faillissement te behoeden door per geval de mogelijkheden te bekijken. In de commissievergadering van maandagavond wordt de noodkreet van de horeca-ondernemers besproken.