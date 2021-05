Onderwijsteststraat in Zwolle wint prijs voor beste leerbedrijf

De eigen onderwijsteststraat in Zwolle heeft vanavond tijdens het mbo Ambassadeursgala de publieksprijs voor beste leerbedrijf 2021 gewonnen. Tijdens het gala werden acht leerbedrijven uitgelicht die in het afgelopen coronajaar kans hebben gezien om in deze periode tóch mooie en creatieve oplossingen te vinden zodat mbo-studenten konden doorgaan met hun stage of leerbaan. Van de kijkers van het Ambassadeursgala bracht 24 procent een stem uit op de Zwolse Teststraat

Het initiatief voor het oprichten van een eigen teststraat is vorig jaar september ontstaan. Leraren in het basis en voortgezet onderwijs konden zich in die periode met voorrang bij de GGD laten testen, maar dat voorrecht gold niet voor leraren in het mbo en hbo. Een maand later is de Zwolse Acht, een samenwerking tussen de acht mbo- en hbo-scholen in Zwolle, gestart met een eigen onderwijsteststraat. Alle medewerkers van de onderwijsinstellingen kunnen zich in deze teststraat laten testen. Binnen een half uur hebben ze de uitslag en weten ze of ze al dan niet fysiek les kunnen geven of fysiek op kantoor aanwezig kunnen zijn. Alle positieve testuitslagen worden met de GGD gedeeld, van waaruit met het bron- en contactonderzoek wordt gestart.

Schooljaar afronden

De teststraat wordt bemand door mbo-studenten Doktersassistent, Beveiliging, Travel & Hospitality en hbo-studenten Verpleegkunde. De afgelopen acht maanden hebben zij beroepspraktijkervaring op kunnen doen in deze teststraat en kunnen nu zonder vertraging hun schooljaar afronden.

In de afgelopen acht maanden zijn door de studenten meer dan vierduizend tests afgenomen, soms meer dan honderd per dag. Vanuit dit initiatief is de Zwolse Acht ook met de GGD in gesprek gegaan over het helpen inrichten van vaccinatiestraten. Vanaf deze maand zijn ruim veertig studenten van de Zwolse Acht ook betrokken bij twee vaccinatiestraten.