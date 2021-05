Man (33) aangehouden nadat hij bijna agenten aanrijdt in Dedemsvaart

Een 33-jarige man uit Deventer is gisteravond aangehouden in de buurt van Dedemsvaart nadat hij bijna een politieauto had aangereden. De politie kon de man in de kraag vatten, nadat hij met zijn auto uit de bocht was gevlogen en in een greppel was beland.

De agenten kwamen de man tegen in de buurt van het Ommerkanaal, omdat ze op weg waren om assistentie te verlenen aan collega's in Dedemsvaart. Zij waren bezig met een melding van geluidsoverlast in een woning in dat dorp.

Bijna botsing

De agenten kwamen de 33-jarige Deventenaar tegen toen hij met hoge snelheid en groot licht midden op rijbaan reed. Ze konden een botsing voorkomen door uit te wijken in de berm. Nadat ze keerden, zagen ze dat de auto uit de bocht was gevlogen en in een greppel terecht was gekomen.

De man werd aangehouden, maar was het daar niet mee eens. Hij vloog de agenten aan. Door pepperspray te gebruiken konden de agenten de man rustig krijgen. Hij bleek uiteindelijk kort daarvoor in de woning in Dedemsvaart te zijn geweest.

Geen rijbewijs

De man krijgt in ieder geval een boete voor gevaarlijk rijgedrag, rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Ook zou hij in die woning in Dedemsvaart vernielingen hebben aangericht.