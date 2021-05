PlasticRoad wil wereldmarkt veroveren; Wavin start met productie in Hardenberg

"We zijn er klaar voor om de plastic weg op grote schaal in de markt te zetten, de industriële productie in Hardenberg is gestart", zegt Marcel Jager, ontwikkelaar van PlasticRoad BV. Hij is zelf al drie jaar betrokken bij de ontwikkeling van het milieuvriendelijke product.

Duurzaam

De zogenoemde plastic road, die met recyclebare plastic elementen in elkaar gezet kan worden, is grotendeels gemaakt van afvalplastic, is daardoor licht en duurzaam, en biedt in de holle ruimte van de wegdelen plaats aan kabels en leidingen en doet dienst als wateropvang voor hemelwater, waardoor de aanleg van een riolering onder de weg overbodig is.

De afgelopen drie jaar is het product intensief getest op fietspaden en wegen in onder meer Giethoorn en Zwolle.

Aan de hand van die testresultaten is de constructie van de plastic road verder geoptimaliseerd en is daardoor nu gereed om op grote schaal in productie te gaan.

"We hebben op de testlocaties in Zwolle en Giethoorn ontdekt dat we de constructie nog wat steviger moesten maken", zegt Jager. "Want ook op de fietspaden rijden zo nu en dan veeg- en vuilniswagens. Dat vergt meer draagvermogen van de onderlaag en daaraan hebben we de afgelopen twee jaar met succes verbeteringen aangebracht.

Waterberging

"Ook zijn de losse plastic bouwelementen, waarmee de weg in elkaar wordt gezet, nog weer wat lichter gemaakt, waardoor ze makkelijker te verwerken zijn", zegt Jager. "Wegenbouwers zullen er zeer zeker blij van worden."

Omdat de plastic road tegelijkertijd dienst doet als waterberging, zowel in extreem natte als in extreem droge periodes om het water vast te houden, is er ook nog hard gewerkt aan het verbeteren van een filtersysteem binnen in de holle weggedeelten.

"We hebben op de testlocaties ontdekt dat er toch nog veel vuil, zand en bladeren in de waterberging onder het plastic wegdek terecht komt. Daardoor kan de doorstroom en afgifte van het hemelwater op de lange duur gaan stagneren.

Om dat te voorkomen hebben we een filtersysteem bedacht, dat het vuil goed opvangt en dat ook eenvoudig om de zoveel tijd gereinigd kan worden."

Al met al verbeteringen die de plastic weg op dit moment geschikt maken om op grote schaal in productie te nemen. De eerste klanten hebben zich al bij het startende bedrijf gemeld.

Veel belangstelling

"De provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg zullen deze zomer de carpoolplekken langs de N34 voorzien van een plastic road wegdek. En bij De Efteling in Kaatsheuvel zijn inmiddels al grote stukken plastic road op het looppad naar de ingang van het attractiepark aangelegd.

Woordvoerder Wyke Smit van De Efteling zegt dat de organisatie graag wil verduurzamen. "Wij hebben als Efteling de ambitie om klimaatneutraal te worden. Het stimuleren van afvalpreventie en hergebruik spelen daarbij een belangrijke rol."

"Het komt er in feite op neer dat een groot deel van het plastic afval dat mensen in het attractiepark achter laten weer gebruikt wordt voor de productie en aanleg van plastic (wandel) wegen in het attractiepark", zegt Marcel Jager.

Aanleg plastic road Efteling (Foto: PlasticRoad)

"We mikken in eerste instantie op het gebruik van de plastic road voor de aanleg van fietspaden, wegen en parkeerplekken in stedelijke gebieden met weinig groen. Je moet denken aan plekken waar weinig ruimte is, of waar veel leidingen, kabels en rioleringen in de grond liggen. Maar ook gebieden die moeite hebben met de waterhuishouding."

Voorlopig zullen de drukke wegen nog niet van plastic weggedeeltes voorzien worden, daarvoor is nog meer onderzoek nodig. Het kan op termijn wellicht voor snelwegen, maar zover is het nog lang niet."

Trots op Overijssels product

Wel is het de bedoeling om de duurzame, volledig recyclebare plastic weg, op korte termijn verder uit te rollen naar het buitenland.

"De belangstelling is er", zegt Jager. "We hebben bijvoorbeeld ook al een pilot in New Mexico. Als de vraag toeneemt kunnen we hier in de productiehal in Hardenberg ook heel snel verder opschalen met de productie van de plastic road"

Of weggebruikers in Nederland binnen nu en een paar jaar over plastic fietspaden en wegen rijden hangt voorlopig ook voor een groot deel af van het vertrouwen dat wegenbouwers, overheden en andere opdrachtgevers in het nieuwe product hebben.

"We hopen dat we met de intensieve testperiode hebben aangetoond dat het werkt, en dat het product sterk, duurzaam en volledig circulair is", zegt Jager.

Aangelegde plastic road bij de ingang van De Efteling (Foto: PlasticRoad )

"De voordelen ten opzichte van het werken met asfalt zijn legio en de aanschafprijs is inmiddels concurrerend met de aanleg van traditionele asfalt wegen. Ons pluspunt is dat de plastic weg veel langer meegaat dan een geasfalteerde weg. In principe zo'n 50 jaar. Ook is het heel eenvoudig om hem te repareren en te onderhouden. Een kapot stuk wegdek kan je met weinig inzet van materieel binnen vijf minuten vervangen. Snel en ook een stuk milieuvriendelijker dan het asfalteren doordat er ook minder CO2-uitstoot is", aldus Jager

Hij is al met al erg trots op de bijzondere uitvinding van de pas opgerichte PlasticRoad B.V. "Overal ter wereld zijn wel projecten waar geëxperimenteerd wordt met het verwerken van afval in asfaltwegen, maar nog nergens ter wereld is er een weg die nagenoeg volledig uit gerecycled plastic afval bestaat. Hij is ook volledig circulair. Als de weg na 50 jaar vervangen moet worden, dan smelten we de boel om en maken er zo weer een nieuwe plastic road van", zegt hij met trots.

"Waar ik persoonlijk erg enthousiast van word is dat we onze droom, waarvan iedereen in het begin zei dat kan niet, uiteindelijk toch gerealiseerd hebben. Onze droom van een paar jaar geleden is een mooi industrieel product geworden dat een belangrijke bijdrage kan gaan leveren aan het oplossen van een groot afval probleem voor onze toekomstige generaties. Het is een in Overijssel bedacht en geproduceerd product, waar we samen met onze belangrijkste aandeelhouders Wavin en VolkerWessels best heel trots op mogen zijn."