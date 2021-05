Ronald Waterreus van held naar schlemiel in 2001: "Er was een speler die niet durfde, dan doe ik het wel"

Het leek een heldenrol te worden voor PSV-doelman Ronald Waterreus op die 24 mei in 2001. De keeper stopte de strafschoppen van Jan Vennegoor of Hesselink en Jeroen Heubach en stond zelf klaar om de winnende binnen te schieten. De heldenrol ging echter naar collega Sander Boschker. Die stopte de strafschop van Waterreus en later ook die van Joonas Kolkka, waardoor niet PSV maar FC Twente de beker mee naar huis nam. Twintig jaar later blikt Waterreus terug op die Hemelvaartsdag in De Kuip.

"Die zal nooit uit mijn geheugen gewist worden", begint de voormalig doelman. "Je komt in die finale in een situatie waarin je niet vaak komt. Het loopt fout af en dat neem je de rest van je leven mee. Daar kunnen we heel spannend over doen, maar dat is een gegeven."

Prachtig boek, einde niet best

"Wij hadden een supergoed jaar gehad, kampioen geworden. Ik raakte geblesseerd in de wedstrijd waarin we kampioen werden en werd met man en macht klaargestoomd voor die finale. En dan die finale zo spelen en dan ook nog eens twee penalty's zelf pakken en dan in die situatie terechtkomen. Het was een prachtig boek, maar het einde was niet zo best."

Oranje

Als Waterreus beelden ziet van toenmalig bondscoach Louis van Gaal denkt hij terug aan een moment na de finale: "Je hoort de commentator zeggen, hij zal toch wel weten dat Waterreus kan keepen. De eerstvolgende interland na deze wedstrijd werd ik geselecteerd. En mijn eerste reactie na de finale was ook: nu kan ik tenminste wel geselecteerd worden voor Oranje, want penalty's missen kan ik. Dat was toen namelijk ook al zo'n ding".

Die durfde niet

Waterreus zou eigenlijk helemaal geen strafschop nemen, maar pakte de verantwoordelijkheid, vertelt hij twintig jaar later: "Er was een speler die stond als vijfde op de lijst en die durfde niet. En ik zei, dan doe ik het wel. Er zat niets bij van 'ik doe dat wel even ofzo'. Dat krijg je heel gauw, maar dat is allemaal flauwekul. En ik vind je ook een kerel als je zegt ik durf niet".

Dansje

Sjaak Polak gaf aan dat Twente extra getergd was na een dansje dat Waterreus deed na het stoppen van de strafschop van Heubach. De doelman blikt daar nuchter op terug: "Ja, maar als John de Jong hem erin geschoten had, was het allemaal anders geweest. Het zijn allemaal prachtige verhalen achteraf. Ik kan me niet herinneren dat ik dat dansje gedaan heb en ik kan me ook niet voorstellen dat iemand van de spelers daar naar gekeken heeft".

Zwarte bladzijde

Waterreus baalde dat PSV de beker niet won, maar ook niet meer dan dat. "Als het echt de enige kans ooit was geweest om iets te winnen was het veel erger geweest. Nou is het gewoon een zwarte bladzijde." Hij was wel zo sportief om na zoveel tijd terug te blikken op die Hemelvaartsdag. "Ik zou het echt heel flauw vinden om daar niet op terug te willen blikken. Je bent sportman en je hebt je als sportman ook te realiseren dat je niet altijd alles maar goed kunt doen. Het is misschien ook wel verhelderend om over dit soort dingen na te praten, misschien wel beter dan over je hoogtepunten."