Coronacrisis hakt er mentaal hard in bij jonge Overijsselaar

Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht, want steeds meer maatregelen worden versoepeld. Maar de regels hebben grote invloed gehad op de mentale gezondheid van de Overijsselaar. Vooral jongeren zijn hard geraakt: ze geven hun leven een krappe voldoende (5.5) en ruim negentig procent voelt zich eenzaam.

Sinds het begin van de coronacrisis doen het RIVM, de GGD GHOR Nederland en GGD's in Twente en IJsselland onderzoek naar het welbevinden en de leefstijl van mensen. De laatste vragenlijst is in februari dit jaar verspreid toen de avondklok werd ingevoerd.

Tevredenheid met leven

Al langer is bekend dat epidemieën leiden tot een slechtere geestelijke gezondheid. En dat is ook nu het geval. De tevredenheid met het leven hangt vooral samen met de fase waarin de coronacrisis zich bevindt. Wanneer de regels worden aangescherpt, zijn we ook minder tevreden met ons leven.

Zo geven we ons leven aan het begin van de crisis, vorig jaar april, een dikke 7 en later tijdens de versoepelingen in de zomer zelfs een krappe 8. Daarna gaat het bergafwaarts. Het dieptepunt is in februari dit jaar als de avondklok wordt ingevoerd: we geven ons leven dan 'slechts' een 6.9 als rapportcijfer.

Jongeren hard geraakt

De grootste verschillen zijn te zien binnen de leeftijdsgroepen. De maatregelen treffen namelijk de jonge doelgroep (jongeren tot 24 jaar) het hardst: ze moeten online onderwijs volgen, hebben weinig sociale contacten en ze verliezen hun bijbaan.

Ze geven hun leven in februari dit jaar dan ook een krappe voldoende (5.5). Ook is de mentale gezondheid slechter dan gemiddeld, zo'n 22 procent van de ondervraagden heeft een ernstig ongezonde mentale gezondheid. Zo'n 42 procent voelt zich mentaal wel gezond. Dat is bij de groep 70-plussers ruim 90 procent.

Eenzaam

Ook is onderzoek gedaan naar hoe eenzaam Overijsselaars zich voelen. In Nederland wordt het beeld geschetst dat vooral ouderen zich eenzaam voelen in de coronaperiode, maar dat blijkt niet uit cijfers van dit onderzoek.

Ruim negentig procent van de jongeren geeft aan zich enigszins tot sterk eenzaam te voelen, en dat ligt veel hoger dan voor oudere leeftijdsgroepen (64 tot 72 procent). Ook nam het gemis van sociale contacten toe en werd er minder gesport en ongezonder gegeten. Klik hier voor alle cijfers.