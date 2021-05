Borne de eerste in Overijssel met hulpkaart voor personen met verward gedrag

Een praktisch en eenvoudig kaartje in je broekzak dat veel narigheid kan voorkomen. De Hulpkaart. In Borne wordt vandaag gestart met een pilot met de kaart. Niet alleen bedoeld om escalaties met personen met verward gedrag te voorkomen, maar ook zeker bedoeld voor een veilig gevoel van zelfvertrouwen en zekerheid voor iedereen in een kwetsbare situatie.

"Het gaat natuurlijk ook om mensen met psychische kwetsbaarheid", legt Ben van der Weide uit van het Zelfregieteam Borne, die de kaart naar Borne haalt. "Maar ook om mensen met een lichamelijke of medische achtergrond. Of een sociaal aspect, waarbij iemand niet ver van huis durft omdat hij dan als alleenstaande de hond onverzorgd achterlaat." Het kleine kaartje in de zak moet voor een gevoel voor zekerheid zorgen.

In het kaartje is ruimte voor informatie over een vertrouwenspersoon, waardoor iedere omstander contact op kan nemen. Ook staat er in het kaartje wat er juist wel of niet gedaan moet worden. "Deze kaart is bedoeld als preventie. En zo kan het zijn dat onnodige escalaties worden voorkomen, omdat je vaak uit onwetendheid handelt en niet de juiste dingen doet."

Ervaringen

In de steden waar de hulpkaart al wordt ingezet zijn verschillende voorbeelden bekend van mensen die de hulpkaart gebruiken. Zo kunnen mensen met diabetes tijdens een hypo verward gedrag laten zien, of iemand met een angststoornis die in paniek kan raken.

Petra (39) uit Friesland maakt al gebruik van de Hulpkaart en legt uit wat het voor haar betekent:

Preventie

Door de inzet van de Hulpkaart wordt juist ingezet op preventie, aldus Ben van der Weide. "We proberen met deze kaart bij te dragen aan een leefbare samenleving, waar stigmatisering wordt verminderd en er een plek en aandacht is voor ieder mens. Dat is wat we beogen."

In de pilot doen WOPiT (Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente) en Carint Reggeland mee om de kaart bekendheid te geven. Op basis van de pilot onderzoeken de initiatiefnemers hoe zij de Hulpkaart beschikbaar kunnen stellen voor alle inwoners van Borne die hier behoefte aan hebben.