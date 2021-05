Vijf jaar cel geëist tegen Zwollenaar voor aanslag met vuurwerkbom

Voor de rechtbank in Zwolle is vijf jaar cel geëist tegen een 32-jarige Zwollenaar, die opdracht zou hebben gegeven voor de aanslag met een vuurwerkbom op een woning in de Zwolse wijk Aa-landen. De politie kwam hem op het spoor nadat deze inzage kreeg in berichten van de versleutelde chatdienst Encrochat. Zelf zegt de verdachte van niks te weten: "Het is een nachtmerrie, ik word gebruikt als katvanger."

Wie is terrorjaap? Dat was de grote vraag in de rechtbank van Zwolle. In de nacht van 30 op 31 mei 2020 blies een zelfgemaakte vuurwerkbom in de Zwolse wijk Aa-landen een halve pui aan flarden. De buurt trilde op zijn grondvesten. Lang tastte de politie volledig in het duister, maar dankzij de hack van de versleutelde chatdienst Encrochat werd de opdrachtgever gevonden: een gebruiker genaamd terrorjaap. "Ik wil die hele kk-hoerenhuis opgeblazen", schrijft hij onder andere aan een andere gebruiker. En: "Hij (het slachtoffer, red.) slaapt in de woonkamer, dat lekker wakker wordt."

De Officier van Justitie denkt die gebruikersnaam te kunnen koppelen aan de 32-jarige Zwollenaar. Terrorjaap zegt in een bericht namelijk dat hij zich op 30 mei 2020 moet melden op het politiebureau omdat er aangifte tegen hem is gedaan voor vernieling. Ook de verdachte moest zich op die dag melden op het politiebureau. Daarnaast wordt de straatnaam van de verdachte vermeld in een van de chats. De Officier van Justitie noemt ook het mogelijke motief: een ruzie van vier jaar geleden over kasgeld.

'Hij was als een zoon voor mij'

Het slachtoffer, een alleenstaande man, lag in de woonkamer te slapen en raakte gewond bij de explosie. Hij heeft door de gebeurtenis een terugval gehad in zijn PTSS. Dat uitgerekend deze 32-jarige man als verdachte is aangewezen, valt hem zwaar. "Ik ben er altijd voor hem geweest, hij was als een zoon voor mij", zegt hij in de rechtszaal. "Ik begrijp nog steeds niet hoe hij de jongen is geworden die hier staat."

Erin geluisd

De verdachte ontkent in alle toonaarden dat hij betrokken was bij de ontploffing. "Ik ben erin geluisd", zegt hij. "Ze hebben gezien dat ik naar het politiebureau ging en ze hebben geprobeerd mij erin te luizen." Wie dat gedaan kan hebben, weet hij niet. Een vriend? Iemand die hij kent van de straat? "Ik weet het niet. Maar iemand probeert mij te naaien."

Zijn advocaat voert bovendien aan dat een encrypted telefoon, die nodig is om de chatdienst Encrochat te gebruiken, nooit bij de verdachte is aangetroffen. Daarbij is de verdachte volgens hem praktisch analfabeet en is het voor hem daarom vrijwel onmogelijk om zo’n telefoon überhaupt te gebruiken.

De Officier van Justitie denkt wel dat terrorjaap het alias is van de 32-jarige Zwollenaar. De eis liegt er dan ook niet om: vijf jaar celstraf – met aftrek van voorarrest – voor poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade.

Op 1 juni volgt de uitspraak.