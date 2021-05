Ommer Bissingh gaat ook dit jaar niet door: 'We waren ons aan het voorbereiden op zes woensdagen feest'

Voor het tweede jaar op rij gaat er een streep door de jaarlijkse evenement Ommer Bissingh. Het organiserende bestuur vindt het een te groot risico om op de woensdagen in juli en augustus allerlei activiteiten op touw te zetten. Er wordt nog gekeken naar een mogelijk alternatief programma met cultuur en sport in het begin van het najaar.

De afgelasting geldt ook voor de opening, de jaarmarkt, de kofferbakverkopen en het blaasorkestenfestival. Ideeën die inwoners van Ommen hebben aangedragen voor een andere invulling van het programma van de Ommer Bissingh worden meegenomen naar volgend jaar.

'Zes woensdagen feest'

"We waren ons aan het voorbereiden op een prachtige zomer met zes woensdagen feest", vertelt voorzitter Dick Dunnewind van het stichtingsbestuur. "En het is met pijn in het hart maar we kunnen het risico gewoon niet lopen. Er komen normaal gesproken 12.000 tot 14.000 mensen per dag en het kabinet kan wel zeggen dat iedereen op 1 juli een prik heeft, maar daar kunnen we natuurlijk ook niet zo maar van uit gaan. Dit is helaas de enige verantwoordelijke beslissing die het bestuur nu kan nemen."

De Ommer Bissingh is een openbaar en gratis toegankelijk evenement. Dat maakt het onmogelijk om bezoekers te registreren of te controleren. "Om op deze manier, ongecontroleerd een grote menigte mensen bij elkaar te brengen, is ook deze zomer nog een te groot risico", vervolgt Dunnewind. "We gaan ervan uit dat het volgend jaar wel weer gewoon kan, al heb je wel het gevoel dat het door je vingers glipt als het twee jaar achtere lkaar niet kan. Maar de vrijwilligers zullen ons zeker trouw blijven, daar ben ik van overtuigd."