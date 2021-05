Contract Teun Bijleveld bij Heracles niet verlengd: "Concurrentie op middenveld te groot"

Teun Bijleveld moet op zoek naar een nieuwe club. Het contract van de middenvelder bij Heracles Almelo wordt niet verlengd. Bijleveld kwam in 2019 over van Ajax en kwam in twee jaar tot 35 competitiewedstrijden. Scoren deed hij niet voor Heracles.

Technisch directeur Tim Gilissen zegt over de keuze om het contract van Bijleveld niet te verlengen: "Het was geen makkelijke beslissing, want Teun is nog altijd een talentvolle speler met een goede instelling. Maar de concurrentie op ons middenveld is groot. Teun en wij zijn in onze gesprekken tot de conclusie gekomen dat het daarom voor beide partijen beter is om verder te kijken. We danken Teun voor zijn inzet en wensen hem alle succes in het vervolg van zijn carrière."