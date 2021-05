'Sjakie' Polak herinnert massale Tukker-tocht als dag van gisteren: "We zaten met open mond te kijken"

"Ik weet het nog als de dag van gisteren. We hebben destijds een dag voor de finale overnacht in hotel Huis ter Duin en we kregen de beelden te zien dat er 35.000 Tukkers naar de Kuip afreisden", vertelt de oud-linksback. "We waren best mondig altijd, maar op dat moment konden we niks zeggen. We zaten met een open mond naar de beelden te kijken."

Het hoger ingeschatte PSV was de betere ploeg in de finale en kreeg ook voldoende kansen om de bekerclash vroegtijdig te beslissen. Volgens Polak was de doelman aan Twentse zijde de reden dat het op strafschoppen uitliep. "Je krijgt in zo'n finale met factoren te maken dat een Sander Boschker echt alles pakte. Ze hadden best wel wat kansen, maar ook wij kregen mogelijkheden."

Dansende Waterreus bracht extra motivatie

Tijdens de zenuwslopende penaltyreeks, waarin Twente op een 3-1 achterstand kwam en op de rand van de afgrond stond, bleef Polak - die zelf raak schoot - hoop houden. "We voelden ons niet verslagen, want we hadden niets te verliezen. Op een gegeven moment zagen we Waterreus (doelman van PSV, red.) dansen. Toen hadden wij zoiets van godver, het zal toch niet waar zijn. Daar hebben wij wel wat power uitgehaald, van wie het laatst lacht, lacht het best."

Huilende mensen

"Al die mensen na afloop. Dat staat me nog steeds bij. Je ziet mensen huilen", vervolgt hij. "Kinderen die opa's en oma's aan het zoenen zijn. Wetende dat het misschien de laatste grote prijs kan zijn. Dan win je hem. Dat sloeg echt helemaal nergens op, dat was zo mooi."

Polak volgde FC Twente in het begin van zijn carrière al op de voet en hij stond perplex toen zijn zaakwaarnemer vertelde dat de Enschedese club destijds interesse had. "Dat was waanzinnig, ze wilden me per direct hebben. Toen donderstraalde ik van mijn stoel af. Dat was voor mij de eerste transfer. Ik heb daar een fantastische tijd gehad, drieënhalf jaar lang. Dat zal ik nooit of te nimmer meer vergeten."

Emoties na vuurwerkramp

De bekertriomf van FC Twente dat jaar voelde voor veel mensen als een bevrijding na een inktzwart jaar voor Enschede; het jaar van de vuurwerkramp. Ook dat maakte diepe indruk op Polak. "Toen ik bij Twente tekende was het eerste wat ik vroeg aan Toon (Renes, teammanager, red.) of we naar die wijk toe konden. Toen zag ik met eigen ogen hoe een complete wijk weg was. Dat kun je niet bevatten, man."

Cadeau aan Enschede

"In de kleedkamer werd daar ook over gesproken. We hadden zoiets van: we kunnen een heel mooi cadeau aan de stad Enschede geven", schetst de vrijetrappenspecialist van weleer. "Alle mensen vonden het zo mooi dat we naar de finale gingen, zeker na de vuurwerkramp. Overal waar ik kwam, kwam het ter sprake. En als je dan de mensen ziet huilen op de tribunes, dan weet je dat je wat losgemaakt hebt. Dat ik daar onderdeel van mocht zijn ben ik ontzettend trots op."