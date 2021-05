De honderden monumenten in Staphorst moeten duurzamer worden. De gemeente laat onderzoeken hoe dat kan. Voorwaarde is wel dat het monumenten blijven. Het projectplan ‘Verduurzaming van monumenten’ moet dit jaar af zijn.

De gemeente Staphorst kent honderden monumenten; er zijn 297 rijks- en 254 gemeentelijke monumenten te vinden. Het doel is een uitvoeringsplan te hebben, waaruit blijkt welke mogelijkheden monumenteigenaren hebben om hun monument te verduurzamen. Niks doen, kan niet, want gemeenten moeten aan de bak om duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Forse opgave

Staphorst is verhoudingsgewijs een van gemeenten in ons land met de meeste monumenten. Behalve de rijks- en gemeentelijke monumentale panden, meestal boerderijen, zijn er ook nog eens 637 karakteristieke panden in het beschermd dorpsgezicht. Er wacht de gemeente een forse opgave, want in 2050 moeten monumenten zestig procent duurzamer zijn dan nu.

Deze categorie panden vereist een specifiekere aanpak. Maatwerk is belangrijk, omdat rekening moet worden gehouden met wet- en regelgeving als het gaat om cultuurhistorie en de ligging binnen het beschermde gezicht. Het projectplan ‘Verduurzaming van monumenten’ richt zich dan ook met name op de monumentale panden aan het unieke historische lint.

Uit het zicht

Voor het beschermd dorpsgezicht geldt bijvoorbeeld heel concreet dat zonnepanelen wel zijn toegestaan, mits zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg. De voorkeur gaat uit naar panelen op pannendaken, op daken van schuren of in het maaiveld. Panelen op rieten daken moeten zoveel mogelijk uit het zicht worden geplaatst.

In het plan moet komen te staan wat haalbare en betaalbare opties zijn om te verduurzamen en wat de meeste realistische maatregelen kosten. Hoe moeten die kosten verdeeld worden en welke financieringsopties zijn hiervoor? Wat is de impact van de meest realistische maatregelen op de bewoners en wat kun je van eigenaren verwachten, welke aanpak wordt voorgesteld om de uitvoering succesvol te laten zijn? Onder welke condities en voorwaarden is het mogelijk is om de plannen uit te voeren? Allemaal zaken die de komende tijd uitgezocht moeten worden.