Renovatie Staphorster gemeentehuis kost ruim een miljoen meer

Het gemeentebestuur van Staphorst vraagt de gemeenteraad 2,7 miljoen euro uit te trekken voor de verduurzaming en renovatie van het gemeentehuis. Het bedrag is nodig om het sterk verouderde pand te vergroenen en up tot date te maken.

Het is meer geld dan waar de gemeenteraad rekening mee hield. Dat was een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro. De raad moet dieper in de buidel tasten, omdat ze zelf heeft besloten dat andere gemeentelijke gebouwen niet verkocht mogen worden om de verduurzaming van het raadhuis te betalen.

Dienstencentrum

Het gaat dan met name om het Dienstencentrum aan de Berkenlaan, gebruikt door diverse sociaal-culturele verenigingen. Burgemeester en wethouders wilden dit gebouw verkopen en de opbrengst gebruiken voor de vergroening van het gemeentehuis, maar de gemeenteraad stak hier een stokje voor. Omdat deze gelden nu wegvallen, valt de investering duurder uit.

De aanbesteding voor de eerste werkzaamheden aan de buitenkant wordt voorbereid. Het streven is om in de tweede helft van dit jaar het werk te starten. De binnenkant van het uit 1980 stammende raadhuis komt in 2022 aan de beurt. Als alles klaar is, heeft het gebouw energielabel A. Nu is dat E.

Staphorst voorloper

In 2030 moeten alle overheidsgebouwen label A hebben. Staphorst loopt dan dus voor als het om het gemeentehuis gaat.

Het is al met al veel geld, maar het is toch veel goedkoper dan waar de politiek een paar jaar geleden nog rekening mee had gehouden. Een bureau maakte een lijstje met mogelijkheden. Van het samenvoegen van het gemeentehuis, het Dienstencentrum en de bibliotheek tot een nieuw Huis van de Gemeente, tot niks doen.

Rode cijfers

Dat laatste kan niet vanwege de wettelijke eisen, het eerste zou rond de zeventien miljoen euro kosten. Niet haalbaar voor de kleinste gemeente van Overijssel, zeker niet toen bleek dat de gemeente door overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten diep in de rode cijfers belandde.

De gemeenteraad besloot daarop tot een sobere, doelmatige verbouwing en verduurzaming. Dit bedrag hoort bij het meest goedkope plan. Alle plannen om een Huis van de Gemeenschap te bouwen met daarin de bieb en het Dienstencentrum en mogelijk ook andere zaken zijn losgelaten. Nu gaat het over een Toekomstbestendig Gemeentehuis.

Energiebesparing

Eisen hierbij zijn onder andere dat het gemeentehuis te gebruiken is voor de komende vijftien tot twintig jaar. Het aantal vierkante meters en de hoofddraagconstructie moeten gelijk blijven, er mogen alleen aanpassingen gedaan worden aan en binnen de bestaande buitenmuren. Ook moeten verplichte energiebesparende maatregelen doorgevoerd worden en interne aanpassingen een verbetering opleveren voor de gebruikers en voldoen aan de Arbowetgeving.