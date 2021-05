Nieuwe coronacijfers: 'Twente blijft zorgenkindje van Nederland'

Dat zegt voorzitter Arco Hofland van de Veiligheidsregio Twente. Hij maakt zich sinds het begin van de crisis al zorgen, omdat zijn regio structureel minder positieve coronacijfers laat zien. "We zijn blij dat in Twente nu ook een daling te zien is nadat dat lang niet zo was, maar we hopen dat die daling snel aansluit bij de sterkere landelijke cijfers."

Hij heeft dan ook een mooie vergelijking: "Het regent minder hard dan een tijdje geleden, maar als je naar buiten gaat word je echt nog steeds nat."

Huiselijke sfeer

De reden dat in Twente de cijfers langzamer dalen, ligt volgens Hofland bij de mensen thuis. "Uit contactonderzoek blijkt dat besmettingen vooral binnen de huiselijke sfeer plaatsvinden. Dus verjaardagen waar teveel gasten komen en jongeren die nog steeds met te grote groepen in een keet gaan drinken."

Ergens snapt Hofland het wel. "Zeker nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, voel je je toch anders. Ik heb zelf ook mijn eerste vaccinatie gehad en het is alsof er een groen vinkje gezet is. Ik weet dat ik mij aan de maatregelen moet houden, maar je voelt je van binnen vrijer."

We hebben genoeg mensen om te prikken, maar niet genoeg vaccins Arco Hofland

Achter de voordeur

"We zijn aan het dalen, dat is goed nieuws, maar het gaat nog steeds zo snel als in de rest van het land", zegt Samantha Dinsbach, directeur van de GGD Twente. "Achter de voordeur, in de thuissituaties, vinden de besmettingen nu plaats. De sociale verbanden in Twente zijn goed, maar het heeft ook een andere kant"

De GGD over de coronacijfers in Twente:

Vrijheid

Twee- tot drieduizend mensen per dag krijgen nu een vaccinatie en dat moet groeien naar tienduizend. Maar dat is niet zomaar voor elkaar, weet Hofland. "Onze verwerkingscapaciteit is goed, we kunnen dit makkelijk aan. Het probleem is - maar dat is ook landelijk - de aanvoer van vaccins. Als we er genoeg krijgen dan halen we de tienduizend makkelijk."

Hofland denkt dat we steeds meer mogen de komende tijd. Begin juni is er weer een persconferentie waarin nieuwe versoepelingen kunnen worden aangekondigd. "We snakken allemaal naar meer vrijheden en dat moet ook kunnen met steeds dalende besmettingscijfers. Maar wel met de rem erop, dus mijn oproep naar iedereen blijft of mensen zich aan de maatregelen willen houden."