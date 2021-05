Flinke daling van aantal coronabesmettingen in Overijssel in afgelopen week

In Overijssel ligt het aantal coronabesmettingen flink lager dan een week geleden. In beide veiligheidsregio's ruim twintig procent. In IJsselland is er langer dan in Twente sprake van een dalende trend. Maar in Twente daalt het aantal besmettingen wel harder ten opzichte van een week eerder.

Twente en IJsselland volgen daarmee de landelijke trend al kunnen beide regio's vooralsnog niet tippen aan de landelijke cijfers. Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen zeven dagen landelijk met ongeveer een kwart afgenomen in vergelijking met een week eerder.

Dalende trend

In IJsselland ligt dat percentage op 21,7 procent en in Twente op 22,3 procent. Wat opvalt in Twente is dat daar pas sinds een aantal dagen sprake is van een dalende trend. Vorige week woensdag was er nog sprake van vijf procent meer besmettingen in vergelijking met een week eerder.

Ook het aantal mensen dat overlijdt aan corona in Overijssel ligt al een paar weken relatief laag. Het laatste piekje in IJsselland was op 15 april toen drie mensen overleden aan de ziekte. In Twente overleden op 17 april drie mensen aan corona.

Andere cijfers

Dat zijn heel andere cijfers dan bijvoorbeeld op 12 januari toen in Twente twintig doden te betreuren waren. In die dagen lag het sterftecijfer in IJsselland veel lager, maar toch stierven er ook in deze regio op 7 januari nog zes mensen aan COVID-19.

Landelijk zijn er positieve geluiden te horen over het reproductiegetal. Dat is gedaald naar 0,89. Dat zogenoemde r-getal stond op 21 januari voor het laatst zo laag. Regionaal zijn daar geen cijfers van bekend.

Onder voorbehoud

Het reproductiegetal van 0,89 betekent dat honderd mensen gemiddeld 89 anderen besmetten en de epidemie dus langzaam uit kan doven. Het RIVM maakt de berekening van het r-getal onder voorbehoud, dus het werkelijke getal kan variëren tussen 0,87 en 0,91. Afgelopen vrijdag was het reproductiegetal nog 0,95.