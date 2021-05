Schapen scheren in een drive thru? Dat kan in Haarle

Het scheren van schapen is normaal gesproken een traditioneel jaarlijks evenement waarbij schapenhouders alles uit de kast trekken om te laten zien wat er allemaal bij komt kijken. Maar het organiseren van zo'n evenement is in deze crisistijd niet toegestaan. De 550 schapen van scheperij Salland zijn daarom vorig jaar in alle stilte geschoren.

Nu er door de versoepelingen langzaam weer meer ruimte ontstaat, besloot Suzanne Schraven om er dit jaar iets bijzonders van te maken; een schaapscheerders drive thru.

"Coronaproof kan iedereen die dat wil hier vanuit de eigen auto toekijken hoe we hier onze schapen klaar maken voor de warme zomer. De stal is open dus je kunt alles zien", vertelt Suzanne.

Schaapscheerder Tom en zijn collega in actie (Foto: RTV Oost / Oscar Siep)

Twee minuten per schaap

De schapen staan opgesteld achter hekken en in rijen worden ze naar de scheerders geleid. Die hebben per schaap maximaal twee minuten nodig om het beest te ontdoen van z'n warme wollen vacht.

De schapen ondergaan het gepluk gelaten. "Het is even wennen voor ze want dit is natuurlijk anders dan een normale dag. Maar het is niet zielig, al dat wol weegt zwaar voor zo'n schaap, vooral als het geregend heeft."

Schraven vertelt dat het scheren ook keihard nodig is om te voorkomen dat vliegen eitjes leggen in de wol. Want die eitjes worden maden en die vreten zich vaak een weg naar binnen. De schapen kunnen dan last krijgen van myiasis, de beruchte vliegenlarveziekte.

"Als je geschoren wordt moet je stilzitten" (Foto: RTV oost, Oscar Siep)

Geen afzetmarkt

Eén enkel schaap levert een vuilniszak aan wol, dus met de 550 schapen van scheperij Salland is er meer dan genoeg voorhanden. Lucratieve handel zou je denken maar dat is tegenwoordig niet meer zo. "Er is tegenwoordig geen afzetmarkt meer voor wol, het kost ons per schaap zo'n 5 euro om te scheren en voor de wol krijg je niets terug."

In de stal direct naast de schaapscheerders zit Rita Zwiers op een krukje met het spinnewiel tussen de benen. De verse geschoren wol wordt door haar ter plekke tot garen gesponnen. "Vroeger ging de wol naar Turkije bijvoorbeeld en toen was daar een florissante handel in. Maar tegenwoordig gaat het naar China en nu moet de schaaphouder er zelfs geld op toeleggen." Rita vind het jammer, want met de schaapswol zijn volgens haar zoveel mooie en nuttige dingen te maken. Ze wijst op haar zelfgebreide vest, van onbehandelde en ongeverfde wol natuurlijk.

Suzanne Schraven vult haar aan. "Dus mocht iemand interesse hebben in zakken wol, ze zijn hier bij ons af te halen."

De drive thru bij boerderij Suydbroek in Haarle was geopend van tien tot vier uur en tientallen mensen hebben genoten van het ambachtelijke werk.