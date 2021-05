Scherpen onderweg naar PEC, club wil Pinas en Hulshoff en door met Tedic en Manuel

De talentvolle doelman maakte in 2019 de overstap van Emmen naar Ajax, waar hij vooral als derde doelman fungeerde. Hij kwam door een schorsing van Andre Onana en een blessure bij Maarten Stekelenburg tijdens vier duels in actie, waaronder de kwartfinales van de Europa League tegen AS Roma. PEC moest op zoek naar een nieuwe doelman omdat Xavier Mous in de zomer vertrekt. Ook Go Ahead Eagles had interesse in Scherpen. Daar vertrekt Jay Gorter mogelijk naar Ajax.

Tedic en Manuel

PEC wil ook graag verder met Slobodan Tedic en Benson Manuel. Het duo speelde dit seizoen ook in Zwolle en de club wil beide spelers opnieuw graag huren.

Pinas

Shaquille Pinas zou wel eens de eerste nieuwe aanwinst kunnen worden na Scherpen. De verdediger is transfervrij nadat zijn contract bij degradant ADO Den Haag deze zomer afloopt. Hij is in verregaande onderhandeling met Zwolle.

Hulshoff

Sipke Hulshoff is daarnaast in beeld om assistent te worden van trainer Art Langeler. Hij kan echter ook aan de slag als trainer van de Onder 21 van Feyenoord en moet nog kiezen.