Maggy McNeal niet welkom bij Eurovisie Songfestival: ‘’Dit vind ik oneerlijk’’

Sjoukje Smit, enkele jaren geleden te gast in het TV Oost-programma En Dan Nog Even Dit (Foto: RTV Oost)

Oud-deelnemster Maggy MacNeal is niet uitgenodigd voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Onbegrijpelijk, vindt ze zelf. ‘’Ik snap het echt niet’’

Maggy MacNeal, wiens echte naam Sjoukje Smit is, sprak over haar deelname en het Eurovisie Songfestival in het programma Goeiemorgen Overijssel op Radio Oost. De Hengelose vertegenwoordigde als helft van het duo Mouth & MacNeal Nederland op het Eurovisie Songfestival in 1974 met het nummer "Ik zie een ster" ("I see a star"). Daarmee behaalde het duo de derde plek, winnaar dat jaar was het Zweedse ABBA.

Fieldlab evenement

Vanwege dat resultaat kreeg de zangeres vorig jaar een uitnodiging voor het Eurovisie Songfestival in Ahoy Rotterdam, dat toen werd uitgesteld vanwege de corona-uitbraak in Nederland. Nu, een jaar later, wordt het Eurovisie Songfestival georganiseerd in het kader van de Fieldlab-evenementen. Tijdens zo’n evenement wordt onderzocht, hoe de bezoekers op een veilige manier in grote getale kunnen samenkomen.

Vanwege het Fieldlab-karakter zijn risicogroepen, zoals 70-plussers, dit jaar niet welkom bij het Eurovisie Songfestival. De uitnodiging voor dit jaar bleef daarom voor Sjoukje uit. ‘’Ik heb niks gehoord van de organisatie. Helemaal niks’’, vertelt ze. Volgens haar ontstaat er op deze manier een tweedeling tussen meerdere oud-deelnemers. ‘’Maak dan een keus en zeg we doen het helemaal niet. Doe het dan helemaal zonder publiek’’.

Marga Bult

De oud-deelneemster heeft nog steeds contact met andere oud-deelnemers, en weet hierdoor dat ze niet de enige is die geen uitnodiging heeft gekregen. Presentatrice en zangeres Marga Bult, deelnemer in 1987 met het nummer "Rechtop In De Wind" is evenmin uitgenodigd. ‘’Ronnie Tober bijvoorbeeld, (deelnemer in 1968), heeft een brief gekregen van het Eurovisie Songfestival. Hierin staat dat het hen ontzettend spijt, en dat het door RIVM-richtlijnen gewoon niet kan’’. Als troost ontving Ronnie Tober een ‘’pretpakket’’ van de organisatie. Zelf heeft Maggy MacNeal niks gehoord van de organisatie. ‘’Ik heb die uitlegbrief niet eens gehad’’.

De organisatie van het Eurovisie Songfestival zei eerder in een reactie aan Shownieuws te betreuren dat oud-deelnemers die ouder zijn dan 70 jaar niet welkom zijn bij het festival, maar is aan handen en voeten gebonden. "Wij houden ons aan de regels van het kabinet en het RIVM", aldus de organisatie.

Samen met Bökkers

Bo Duyn, de dochter van Willem Duyn, de mannelijke helft van Mouth & MacNeal, bracht deze week een cover ten gehore van het nummer ''Ik zie een ster''. Dit deed ze samen met de Sallandse band Bökkers tijdens een ouverture van het Eurovisie Songfestival in Ahoy Rotterdam. NPO Radio 2 (BNNVARA) had meerdere artiesten gevraagd een eigentijdse variant te maken van een vroegere Nederlandse inzending. Willem Duyn, ook wel bekend als Big Mouth, overleed in 2004 op 67-jarige leeftijd.

Zie hier de cover van Bo Duyn en Bökkers: