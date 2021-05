Verzet tegen werkzaamheden aan Roggebotsluis lijkt kansloos

Kanovereniging Skonenvaarder uit Kampen had zich al teruggetrokken uit de bezwaarprocedure bij de Raad. De exploitanten van Restaurant Strandpaviljoen At Sea aan de Drontermeerdijk maakt zich vooral druk over de aanpassing van die dijk. Daardoor zou het restaurant moeilijk of niet meer bereikbaar zijn voor klanten.

Geen probleem

Maar volgens de advocaat van de hele reeks overheden die in dit project samenwerken, is die bereikbaarheid geen probleem. “Paviljoen At Sea blijft bereikbaar tijdens de hele uitvoering van het project”, zei hij. Volgens zijn collega gaan de bezwaren van de exploitanten ook alleen maar over de uitvoering van het werk en niet over de situatie die daarna ontstaat.

De eigenaar van een woning langs de Flevoweg tussen Kampen en de sluis lijkt zichzelf buitenspel te hebben gezet. De Raad zal zijn bezwaren vrijwel zeker opzij leggen, omdat hij zijn huis onlangs heeft verkocht. “Hij heeft geen procesbelang meer”, aldus de advocate van de overheden. De raadsvoorzitter bereidde hem ook al voor op een uitsluiting in deze procedure.

IJsseldelta Programma

De verwijdering van de Roggebotsluis tussen Drontermeer en Vossemeer is een onderdeel van het IJsseldelta Programma, dat moet zorgen voor een vlotte en veilige afvoer van water uit de IJssel. De Roggebotsluis wordt gesloopt en de huidige brug over de sluis wordt vervangen door een nieuwe brug in de weg tussen Kampen en Dronten. De Drontermeerdijk wordt verhoogd en er komt hoogwaterbescherming voor recreatiegebied Roggebot bij Kampen. De weg tussen Kampen en de sluis wordt ook aangepast.

De Raad doet over zes weken uitspraak.