Terugkeer bewoners na fatale brand woontoren Delden kan nog maanden duren

Van de buitenkant ziet het appartementencomplex er na de brand gehavend uit. Twee etages zijn zwartgeblakerd. Momenteel wordt de gevel gereinigd, waarna duidelijk wordt welke herstelwerkzaamheden verricht moeten worden. In sommige appartementen lijkt weinig aan de hand. "Als je daar binnenkomt, dan zie je op het eerste gezicht weinig tot geen schade. Bewoners mogen daar ook gewoon naar binnen, maar wonen is niet mogelijk," aldus Ellen te Riele van Wonen Delden.

Roetdeeltjes

De belangrijkste reden dat de appartementen nog niet bewoonbaar zijn, is dat er nog roetdeeltjes ronddwarrelen én dat de installaties in de appartementen vervuild zijn. De komende weken zijn monteurs van Geas en een technische reinigingsdienst druk bezig met schoonmaken en inspecteren. Tot die tijd kunnen CV-ketels of warmteterugwinsystemen (WTW) waarmee de appartementen zijn uitgerust, niet optimaal functioneren.

Bewoners van de woontoren moesten door de brand hun huis uit (Foto: Newsunited)

Jos Leussink van Stichting Salvage was de eerste dagen in Delden na de brand om bewoners bij te staan. Leussink doet dit werk al 35 jaar. Dat het weken duurt totdat de appartementen weer bewoonbaar zijn verbaast hem niets: "De toren verdween op een gegeven moment helemaal in de rook. Een CV-ketel of een WTW trekt lucht van buiten af naar binnen om de boel te verwarmen, daar komt dus allemaal rook en roet in."

Schoonmaken

Er is nog behoorlijk wat werk te doen, volgens Te Riele: "Alle luchtkanalen van de WTW en CV-ketels en van algemene ruimtes worden door een specialistisch bedrijf gereinigd. Ook reinigen en vervangen ze de installatie in de appartementen waar nodig. In de zwaarst getroffen appartementen moeten in ieder geval de WTW en CV-ketels worden vervangen evenals de meterkasten."

Omdat op het bestellen van dit soort onderdelen en systemen vaak weken levertijd zit, kan het nog wel even duren voordat de apparatuur vervangen is. Dat het voor enkele bewoners – veelal oudere mensen die willen genieten van hun oude dag in een van de comfortabele appartementen in het complex in Delden - nog wel maanden kan duren voordat ze terug kunnen, klinkt dan niet zo gek. Woordvoerder Te Riele benadrukt dat de bewoners het horen zodra het zover is: "Wonen Delden houdt alle bewoners persoonlijk op de hoogte over de planning en het moment van terugkeer naar hun appartement."