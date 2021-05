Boa's in spoedberaad na nieuwste incidenten in treinen

De vakbond voor boa's wil met streekvervoerder Keolis om de tafel na twee recente incindenten in treinen in de regio Zwolle. (Foto: RTV Oost)

De vakbond voor boa's komt morgen in spoedberaad bijeen met de directie van streekvervoerder Keolis in Deventer. Aanleiding vormen enkele recente incidenten in treinen in de regio Zwolle. "Dit is de druppel, zo kan het niet langer", reageert voorzitter Richard Gerrits van de vakorganisatie BOA ACP. De bond eist aangescherpte veiligheidsmaatregelen voor het personeel.

Gisteren was het andermaal raak op het station in Zwolle. Er werden vier passagiers aangehouden die zich schuldig maakten aan zwartrijden en bovendien de coronaregels aan hun laars lapten.

Een week daarvoor werden ook al tien personen aangehouden op het station Stadshagen in Zwolle. Hier sloeg de vlam in de pan nadat boa's reizigers hadden aangesproken op het niet naleven van de coronaregels. Daarop werden drie boa's van Keolis gemolesteerd.

Noodklok

De vakbond voor boa's heeft naar aanleiding van de nieuwste incidenten de noodklok geluid bij de directie van Keolis. Dit nadat Keolis-boa's de zaak bij hun vakbond onder de aandacht hadden gebracht.

Volgens voorzitter Gerrits volgt hierover in de loop van woensdag een overleg op het hoofdkantoor van Keolis in Deventer.

Verbeterpunten

Gerrits laat weten dat de vakbond een aantal verbeterpunten op de agenda heeft staan. "Nu nog komt het voor dat boa's soms in hun eentje op pad moeten. We willen dat er voortaan sprake is van minstens twee personen op één lijn."

Ook wil de vakbond dat er opnieuw wordt gekeken naar extra beschermingsmogelijkheden. "We denken dan aan pepperspray en de wapenstok. De incidenten worden alsmaar heftiger. Het komt voor dat boa's bijvoorbeeld na afloop van hun diensttijd op het station worden opgewacht. De maatschappij verhardt. Dan moeten de boa's meeveranderen."

Bodycams

Ook dringt de BOA ACP aan op extra bodycams. "Nu nog draagt een op de twee boa's zo'n bodycam. We willen dat iedereen ze gaat dragen."

Overleg op ministerie

De landelijke vakbond komt donderdag op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bijeen samen met andere vervoersmaatschappijen. Dit omdat omdat zich de afgelopen tijd ook elders in het land geweldsincidenten hebben voorgedaan.

Volgens een woordvoerder van de vakbond FNV vormen de recente voorvallen in de regio Zwolle vooralsnog geen reden om actie te ondernemen. "Al houden we de situatie daar de komende tijd uiteraard nauwlettend in de gaten."