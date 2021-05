Thuiszorg kan niet uit: De Posten kort honderden cliënten op hulp in huis

In een brief zegt de zorgmanager van De Posten dat de ondersteuning in huishouden niet kostendekkend kan worden uitgevoerd. De bijdrage van de gemeente Enschede is niet voldoende om het huidige basisniveau (gemiddeld 2 uur per week) vol te houden.

'Schoon en leefbaar huis'

Vrijwel alle thuiszorgcliënten maken gebruik van de zogeheten basismodule; het schoonmaken van de woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamers, toilet en de gangen. Indien nodig worden er aanvullende modules, zoals de was, toegevoegd.

Op de basiswerkzaamheden wordt nu gekort. Een woordvoerster van De Posten zegt dat de bijdrage van de gemeente ontoereikend is, omdat deze niet is gebaseerd op basis van aantal uren hulp, maar op het principe 'schoon en leefbaar huis'.

'Het is niet fraai'

EnschedeAnders en SP hebben wethouder Niels van den Berg om opheldering gevraagd. Van den Berg zegt zelf verrast te zijn over de brief die aan cliënten van De Posten is verstuurd. Hij was tot afgelopen vrijdag daarvan niet op de hoogte. "Het is niet fraai, maar we gaan het gesprek met De Posten aan." Er volgt op korte termijn een memo met uitleg.

Volgens Van den Berg hebben zorgaanbieders zich gebonden aan de afspraken voor ondersteuning in het huishouden. De beschikkingen werden tot medio 2019 uitgedrukt in 'schoon en leefbaar huis'. Nadat de Centrale Raad van Beroep Enschede op de vingers tikte, omdat de gemeente geen verplichte urenindicatie gebruikte, wordt het aantal uren thuishulp uitgedrukt in 'gemiddeld aantal uren per jaar'.

Thuissituatie onveranderd

De vaste bijdrage die De Posten per cliënt ontvangt, is niet genoeg om bij iedereen 2 uur per week basishulp te verlenen. De persoonlijke situatie van de cliënten is de meeste gevallen echter niet veranderd.

Toch zegt De Posten door 'zorgvuldig te werk te gaan' het uitgangspunt van een 'schoon en leefbaar huis' voor hen te behouden. "De komende tijd gaan wij met iedere klant en diens vaste huishoudelijk medewerker in gesprek", aldus woordvoerster Lilian Koning.