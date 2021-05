Stalkende Almeloër op vrije voeten in afwachting strafzaak, wel met enkelband

Een 34-jarigen man uit Almelo, die wordt verdacht van het bedreigen en stalken van zijn ex, mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Wel moet hij zich aan strenge voorwaarden houden.

Een 34-jarige man uit Almelo, onder meer verdacht van het bedreigen en stalken van zijn ex, komt volgende week met een enkelband om op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Almelo dinsdag op verzoek van de advocaat besloten. De officier van justitie had geen bezwaar.

Omgang met zoontje

De man lag vorig jaar zomer met zijn ex overhoop over de omgang met hun zoontje. De onenigheid liep flink uit de hand. Zo deed zijn ex aangifte van mishandeling; de man zou haar bij het afhalen van haar zoontje een kopstoot gegeven hebben. De Almeloër ontkent niet dat hij de vrouw met zijn hoofd raakte, maar zegt dat hij een aanval van haar op hem afweerde. "Ik had mijn zoontje in de armen en moest iets", zei de man die het incident omschreef als 'een kopduw'.

De man zou zijn ex ook gestalkt hebben met soms honderden berichten per dag. Ook zou hij getracht hebben om de woning van zijn voormalige schoonouders in Rijssen binnen te dringen. Familieleden moesten met drie man tegen de deur drukken om te voorkomen dat hij binnenkwam. Volgens de man was hij niet van plan om heibel te maken, maar kwam het er wel van. "Ik heb flink lopen tieren", vertelde hij de rechters.

Beestjes in de woning

De man zou ook gedreigd hebben zijn huisbaas iets aan te doen. Die had de huur opgezegd nadat hij door de Almeloër gevraagd was om iets te doen aan de overlast van beestjes in zijn woning. Die beestjes bestonden alleen maar in het hoofd van de 34-jarige, maar tot grote schik van de huisbaas was wel overal in de woning het tapijt kapot getrokken en was de man bezig om de imaginaire beestjes te doden met een strijkbout.

De man is bekend bij de geestelijke gezondheidszorg. In de gevangenis werd hij ingesteld op medicatie voor ADHD en dat heeft hem goed gedaan. Ook is de man in die tijd van zijn drugsgebruik af. De verdere behandeling van de strafzaak is uitgesteld omdat de rapporten van gedragsdeskundigen nog niet klaar zijn. De zaak gaat in juli verder. Tot die tijd moet de 34-jarige zich houden aan strenge voorwaarden. Zo mag hij niet bij zijn ex in de buurt komen en moet hij meewerken aan drugscontroles.