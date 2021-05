Landstede Hammers dwingt derde duel af in halve finales play-offs

Leiden had zaterdag het eerste duel met 97-87 gewonnen en dus wist Landstede wat het in eigen huis te doen stond. Het was een spannende wedstrijd in Landstede Sportcentrum. Na het eerste kwart had Leiden een voorsprong van een punt: 23-24. Bij rust was het voordeel voor Landstede: 46-42. Ook na het derde kwart stond de thuisploeg voor (68-61), maar het verschil bleef klein. Uiteindelijk trok Landstede de wedstrijd met 90-85 over de streep. Donderdag gaat in Leiden de beslissing vallen in het derde duel.

Kijk hier de wedstrijd terug: