Twente wil 39 windturbines, 688 hectare zonnevelden en 382 hectare zon op het dak

Dat is het bod dat de RES Twente namens de provincie Overijssel, het Waterschap Vechtstromen en de veertiengemeentes in gaat dienen bij het Rijk. "De voorlopige versie is al naar de gemeentes gestuurd en dit is de Twentse 1.0 versie", vertelt voorzitter Louis Koopman van RES Twente. "Gemeentes kunnen niet meer hun bod aanpassen. Maar voor de rest staat er nog niks vast."

Net niet

In totaal hebben de gemeentes bij elkaar voor 1,3 terawatt geboden. "Wij gaan er vanuit dat we die 1,5 terawatt wel halen, omdat technieken de komende jaren nog verbeteren en daardoor gaan we meer leveren dan we nu kunnen berekenen. Daarnaast er is ruimte voor als er totaal andere manieren van energieopwekking komen die veilig en gecertificeerd zijn, om dan die toe te passen. Maar op dit moment zijn die er nog niet voldoende die ook veel energie kunnen opleveren."

Zoekgebieden

"Waar de windmolens of zonneparken komen staat nog niet vast", vertelt programmamanager Jan Jaap Kolkman. "Er zijn wel zoekgebieden aangewezen, maar dat betekent echt niet dat daar ook iets komt." Op dit moment heeft Twente nog geen enkele windmolen. Er was dan ook veel ophef over dat ze in het Nationale Landschap zouden komen. "De vier gemeentes van Noord Oost Twente hebben zelf een verzoek ingediend om de zoekgebieden echt aan de rand te plaatsen en dat hebben we gedaan," zegt Tijs de Bree, gedeputeerde van de Provincie Overijssel.

60 procent wind

Wel wordt de verhouding anders dan voorheen gedacht. Koopman: "We kiezen ervoor om 60 procent windenergie en 40 procent zonne-energie op te gaan wekken. Dan liggen de maatschappelijke kosten lager." De Bree vult aan: "Zonnepanelen pieken meer, waardoor het net het niet altijd aankan. Bij windenergie is de opbrengt stabieler, maar ook meer waardoor er minder pieken ontstaan. Dat betekent een lagere belasting voor het net." Ook deze verhouding ligt nog niet vast volgens Kolkman. "Er komt vast nog een RES Twente 2.0 waarin we de tijd nemen en afstemming zoeken om dit te realiseren. En ook het net moet voor 2030 klaar gemaakt worden om deze energieleveringen te kunnen verwerken."

Opbrengst verdelen

In januari 2025 moeten alle vergunningen voor de windmolens en zonneparken rond zijn. "Maar we vinden het heel belangrijk dat de burger participeert," zegt Koopman. "We willen nadenken over hoe de "eigendommen" worden verdeeld. Er zijn gemeentes die willen dat iedereen die binnen een straal van 5 kilometer van een windmolen woont, een deel van de opbrengst krijgt. Dat vinden wij een goede gedachte, zodat er meer draagkracht ontstaat en er ook geen burenruzies komen."

Kosten app

Er is zelfs een app ontwikkeld waarbij je per gemeente kunt zien hoe de kosten worden wanneer er een molen of een zonnepark meer of minder wordt geplaatst. "Zo hopen we ook inzichtelijk te maken hoe de kosten daadwerkelijk zijn opgebouwd."