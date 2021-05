Sportscholen klaar voor opening: "Een kwart van de klanten is vertrokken"

Oscar Duteweert van de sportschool in Raalte is er klaar voor. (Foto: Robert Jansema)

Eerder vandaag trof hij al de nodige voorbereidingen door vlaggetjes en ballonnen op te hangen in zijn sportschool. “Fantastisch. De afgelopen tijd was namelijk echt lastig, dat kwam mede door de onzekerheid. De situatie is momenteel echt nijpend. Want instroom is er niet, maar uitstroom wel. Ik schat dat ongeveer een kwart van onze klanten is vertrokken de afgelopen maanden. Hopelijk gaan we die schade de komende periode weer inhalen”, vertelt Duteweert.

Haken en ogen

Ondanks dat de zaak weer open mag, zitten er wel de nodige haken en ogen aan een bezoek. Zo is reserveren verplicht, zijn kleedruimtes gesloten en mogen maximaal dertig sporters per zaal toegelaten worden. “De regels zijn werkbaar. We hebben vorig jaar al geleerd hoe verantwoord om te gaan met die maatregelen. Meerdere toestellen zijn niet In gebruik, zodat we afstand kunnen waarborgen. Daarnaast krijgt iedere klant een doekje en spray mee tijdens het sporten, zodat diegene na afloop het toestel kan desinfecteren”, legt Duteweert uit. “Ik ben niet bang dat mensen thuis blijven, de telefoon gaat de hele dag. Mensen willen reserveren en hebben er echt zin in. Mensen die het nog een beetje eng vinden, nodig ik gewoon uit om te komen kijken hoe we omgaan met regels en afstand.”

Mensen die zes maanden niet naar de sportschool zijn geweest, hoeven niet bang te zijn dat ze enkele maanden moeten trainen voordat hun conditie weer als vanouds is, denkt Duteweert. “Rustig opstarten is het beste. Tijdens de eerste training moet je ongeveer 60 tot 80 procent geven van wat je tijdens een reguliere training zou doen. Langzaam opbouwen is belangrijk. Je lichaam heeft een goed geheugen, dus alles wat je in het verleden al eens hebt gedaan komt vermoedelijk snel weer terug. Na drie tot vier weken ben je weer de oude, al krijg je in eerste instantie wel spierpijn.”