De eerste cardio- en krachtoefeningen zitten er alweer op: 'Hartstikke fijn dat we weer mogen'

Waar de een uitkeek naar de heropening van de terrassen, een ander graag weer wilde winkelen, waren er ook veel mensen die niet konden wachten tot de sportscholen weer open mochten. Na maanden behelpen als het op sporten aankwam, mochten ze vanochtend weer aan de slag. "We gingen om zes uur open, toen stonden er al een stuk of acht voor de deur", vertelt Alwin Hilhorst van USA Sport in Rijssen.

De sportscholen zijn weer open, maar er gelden nog wel coronamaatregelen. Er mogen niet meer dan 30 mensen in een ruimte en iedereen moet anderhalve meter afstand houden. Grote groepslessen voor volwassenen zijn nog niet toegestaan. Kleedkamers blijven gesloten en reserveren is verplicht.

Al snel klonk het vertrouwde geluid van sporters en fitnessapparaten weer in de zaal. Op weg naar de zomer, aldus een sporter. "Normaal sport ik drie keer in de week, dat valt dan in één keer weg. Dat ga je dan wel merken. Maar nu lekker dat je voor de zomer aan nog kunt sporten." Een andere sporter is het daar mee eens. "Ik ben genoeg thuisgebleven, super en hartstikke blij mee dat het weer kan."

Sporters in de sportschool in Rijssen (Foto: RTV Oost / Oene Loonstra)

Of er sprake is van coronakilo's? Daar wilden de sporters niet echt iets over zeggen. Ook Hilhorst heeft er nog niets over gehoord van leden. "Al was er wel iemand die meteen wilde meten en wegen toen 'ie binnenkwam."