Aantal wildplassers in Overijssel gedaald door corona

Het aantal boetes voor wildplassen is in Overijssel sterk gedaald het afgelopen jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau die door LocalFocus zijn opgevraagd. De daling is helemaal op het conto van de corona-uitbraak te schrijven, aldus de politie.

Landelijk daalde het aantal boetes met ruim vijftig procent. In Overijssel zelfs met bijna zestig procent. Borne blijft de meest nette gemeente van Overijssel, in ieder geval als het gaat om wildplassers. In 2020 werden nul wildplassers op de bon geslingerd. Dat was in 2019 ook al zo.

In het overzicht van het Centraal Justitieel Incassobureau is geen onderscheid gemaakt tussen boetes voor wildplassers en wildpoepers. Het aandeel wildpoepers zal echter klein zijn omdat het gaat om boetes die zijn uitgeschreven binnen de bebouwde kom. Het gaat in verreweg de meeste gevallen dan om boetes voor wildplassers.

Waar steeg het aantal boetes?

In Haaksbergen werden juist meer boetes uitgeschreven. Drie in 2020 tegen twee een jaar eerder. In Tubbergen bleef het aantal boetes gelijk: zowel in 2019 als vorig jaar kregen in die gemeenten achttien mensen een bekeuring omdat ze hun behoefte deden op een plek waar dat niet is toegestaan.

Wil je weten hoe dat in jouw gemeente zit? Klik dan op onderstaand kaartje

Is corona de oorzaak van de daling?

Dat is wel de meest voor de hand liggende verklaring. Volgens de politie is het 'heel aannemelijk' dat het aantal boetes is gedaald doordat de (nacht)horeca vorig jaar lang gesloten waren. Overlast door wildplassers wordt volgens de politie vooral door uitgaanspubliek veroorzaakt.

Minder boetes, minder geld

Via de boetes werd in totaal meer 76.000 euro opgehaald. Ook dit is fors minder dan het jaar ervoor toen Overijssel een recordjaar kende als het gaat om het aantal uitgeschreven boetes voor wildplassen. Het bedrag dat toen aan boetes werd binnengehaald was ruim 194.000 euro.

Hieronder een overzicht van het aantal boetes dat werd uitgeschreven per provincie en gemeente en hoeveel geld dat opleverde.

APV

Het is niet bij wet verboden om te plassen of poepen in het wild. Gemeenten kunnen er zelf voor kiezen om regels over wildplassen op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Vaak wordt er dan besloten dat het verboden is je behoefte in het wild te doen binnen de bebouwde kom. Cijfers in dit verhaal gaan dan ook over overtredingen binnen de bebouwde kom.