Jeroen uit Hasselt vervoert grafkisten met zijn bakfiets

Een bakfiets inzetten als rouwvervoer. Je moet er maar net opkomen. Voor Jeroen Steenbergen is het geen taboe: ‘‘Een begrafenis hoeft allang niet meer zo ouderwets te zijn. Ik wil laten zien dat er ook andere opties bestaan naast de gebruikelijke, zwarte rouwauto.’’

Hij is net een bedrijfje gestart om zijn fiets te kunnen verhuren. ‘‘Plus eventueel mezelf als ‘chauffeur’. Dan draag ik deze kleren. Netjes, maar expres zonder stropdas of hoed. En geen zwart. Dat past niet bij zo’n fiets vind ik.’’



Bekijk hier hoe Jeroen een rondje maakt met zijn bakfiets:

Mensen helpen

Begrafenissen, verdriet. Waarom zou je daarvoor kiezen? Steenbergen: ‘‘Ik heb een drive om mensen te helpen, bij te staan. Dat is aangeboren. De bakfiets zie ik dan ook als een soort hulpverlening. Ik hoop er een eervol afscheid van te maken.’’

De jonge ondernemer is niet bang dat het hem te veel zal aangrijpen. ‘‘Ik kan goed omgaan met dat soort zware en emotionele situaties.’’ Volgens hem komt dat met name door zijn beroep. Hij werkt in Leeuwarden als brandweerman bij de luchtmacht en is vrijwilliger bij het Hasselter brandweerkorps. ‘‘Dan zie je erge dingen hoor, maak je aangrijpende incidenten mee. Mensen die bekneld zitten in hun auto bijvoorbeeld. Ik blijf altijd rustig.’’

Persoonlijk

Hij maakte zelf verschillende begrafenissen mee en vroeg zich af waarom nog vaak de standaard vervoersmiddelen worden gebruikt. ‘‘Met de fiets is het veel persoonlijker. Doordat de kist in een open bak ligt, komen de bloemen en kist optimaal tot hun recht.’’

Maar er is nóg een reden om niet voor een auto te kiezen, meent de jonge ondernemer. ‘‘De uitvaartwereld wil ook verduurzamen. De fiets is niet aangedreven door een motor en is dus een milieuvriendelijke optie.’’

De fiets is zo’n twee meter lang en aan alle details is gedacht. Zo zitten er twee koetslampen voorop (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Eerste keer

Een halfjaar geleden begon de inwoner van Hasselt aan het hobbyproject. Hij kocht een oude ‘Huisman-bakfiets’ uit 1955 en ging samen met een collega aan de klus. Het voertuig staat momenteel in de schuur bij zijn ouderlijk huis. Daar is genoeg ruimte. Hoe zijn omgeving reageert? ‘‘Meestal moeten mensen er even aan wennen. Mijn moeder vond het wel meteen een mooi idee.’’

Inmiddels is er een website, beginnen de contacten in de uitvaartbranche te lopen en is de eerste uitvaart achter de rug. ''Het staat allemaal nog in de kinderschoenen, maar ik heb al een aanvraag gehad. Dat was best spannend. De begrafenis was in Hoogeveen en het was erg bijzonder. Indrukwekkend. Alles verliep goed: de fiets paste bij de persoonlijke sfeer.''

''Een grafkist vervoeren met de fiets is persoonlijker. Je ziet ook veel beter de kist, die anders in een rouwauto staat'' (Foto: RTV OOst/ Janine Renes)

Kwestie van tijd

Voor zover Steenbergen weet, is er weinig concurrentie. ‘‘Een bakfiets als rouwvervoer is echt zeldzaam, helemaal in deze regio.’’ Hij heeft nog contact gezocht met een jongen uit Nijmegen, die eenzelfde soort fiets verhuurt. ‘‘Bij hem liep het helaas geen storm, omdat de afstanden daar te groot zijn.’’ Iets waar Jeroen zich weinig zorgen over maakt. ‘‘Hier zijn kleinere dorpen met een korte afstand tot de begraafplaats.’’

Hij ziet het als een grotere uitdaging om de taboes over begrafenissen te doorbreken. ‘‘Vooral hier in de omgeving zijn de inwoners nog vrij conservatief.’’ Hij denkt dat het een kwestie van tijd is, om dat te veranderen. ‘‘Zodra de fiets vaker wordt gebruikt en mensen hebben het erover, komt er vast meer en meer interesse. Ik verwacht wel dat het bij een hobby blijft.’’