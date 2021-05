Twents bedrijf gaat met mobiele coronatestbus het land door: "Allereerste van Nederland"

Hij noemt het zelf al zijn 'mobiele coronalab'. Volgens Xander Schurink, directeur van Hestia, is een mobiele testlocatie de oplossing voor de aanhoudende vraag naar coronatesten. "Eigenlijk is het idee ontstaan vanuit een marktvraag. We worden op heel veel plekken gevraagd om te testen. Met name voor de PCR-testen is er nog geen mobiel lab, zoals we dit hebben genoemd, terwijl die behoefte er wel is."

'Pionieren' met coronatesten

Hestia, een bedrijf dat zich richt op de trombosezorg, is al langer actief op het gebied van coronatesten. Vorig jaar was het Losserse bedrijf zelfs een van de eerste in Nederland die commerciële coronatesten aanbood. De mobiele bus is voor het bedrijf een volgend hoofdstuk. "Zie het maar net als een bus voor het bevolkingsonderzoek. Je kunt de bus op verschillende manieren inzetten."

In de bus staan veertien PCR-apparaten. Binnen een kwartier volgt de uitslag. "Buiten de bus nemen twee medewerkers de coronatest af, vervolgens verwerkt een collega in de bus de coronatesten in de verschillende PCR-apparaten", zegt Hestia-medewerker Mariola Dieperink.

Wij namen een kijkje in de nieuwe bus:

Grenstesten

Schurink gaat vanaf morgen op pad met de bus. "We rijden morgen naar een grote klant van ons in het zuiden van het land. Daar gaan we 180 mensen testen in drie uur tijd. Daarnaast hebben we een aanvraag voor aanstaande zondag. We gaan passagiers van een privéjet testen, die met z'n allen naar de grandprix in Monaco vliegen."

Schurink is ook met de gemeente Losser in gesprek. "We willen deze bus onderdeel maken van het grenstesten. Losser bestaat uit vijf kerkdorpen, dan kunnen we in elk dorp op een vast moment gaan testen en kunnen mensen Duitsland in om te gaan werken."

Credits

De Hestia-directeur verwacht dat meer bedrijven 'zijn' idee van een mobiele coronabus zullen volgen. "Wij zullen niet de enige blijven. Maar ik hoef niet de credits voor dit idee. We zijn Tukkers en als ons idee gevolgd wordt, dan geeft dat al credits genoeg voor wat we doen."