RTV Oost blikt uitgebreid terug op de bekerwinst van FC Twente in 2001

24 mei 2001. Een datum die bij elke FC Twente-fan in het geheugen gegrift staat. Een jaar na de vuurwerkramp in Enschede trokken duizenden Tukkers naar De Kuip voor de bekerfinale tegen PSV. Het werd een bloedstollende wedstrijd, waarin de Enschedeërs uiteindelijk aan het langste eind trokken na een zinderende strafschoppenreeks. Twintig jaar later is het tijd om terug te blikken bij RTV Oost.

Groot Onderhoud

In Groot Onderhoud bespreekt Paul Schabbink met verdedigers André Karnebeek en Jeroen Heubach de wedstrijd van twintig jaar geleden. Deze uitzending beluister je zaterdag 22 mei om 09.00 uur op Radio Oost. Ook is de uitzending terug te luisteren via een podcast.

Geschenk uit de Hemel

Zondag 23 mei blikken we terug met om 20.00 uur de documentaire ‘Geschenk uit de Hemel’. In deze docu vertellen Sander Boschker, Erik ten Hag, Jeroen Heubach en FC Twente-supporters Willy en Herman Stokkers, Johnny Wagenaar en Martin en Jessie van der Molen over de enorme betekenis die de bekerwinst van 2001 had voor hen en de stad Enschede, in het licht van de vuurwerkramp een jaar eerder.

De Twaalfde Man

Maandag 24 mei zendt TV Oost de film ‘De Twaalfde Man’ uit om 15.00 uur. Deze film gaat over het kampioenschap (Amstelcup) van FC Twente in 2001, met name de gebeurtenissen in Enschede, Noordwijk en Rotterdam op de dag van de finale tegen PSV. Centraal hierin staat de onvoorwaardelijke steun van de FC Twente supporters ten tijde van de finale, toen hun club de beker won ten koste van PSV.

Vanaf 17.10 uur kun je elk uur kijken naar een extra uitzending van De Oosttribune met te gast de toenmalig trainer Fred Rutten. Daarnaast schuiven Tubantia-journalist Leon ten Voorde en het vertrouwde trio Bert van Losser, Jan van Staa en Tijmen van Wissing aan. In de uitzending zie je onder meer nooit eerder vertoonde beelden van het feestgedruis na de wedstrijd.

Online blikken we deze week terug op de finale met hoofdrolspelers Sander Boschker, Sjaak Polak en Ronald Waterreus. Daarnaast hebben we de Road to the Final.