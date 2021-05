Juridische strijd windmolens Staphorst gestreden: turbines komen er

Staphorst krijgt definitief drie windmolens van 212 meter hoog. De Raad van State heeft vandaag de allerlaatste juridische hobbels weggenomen. Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) die de turbines bouwt, is opgetogen. "Eindelijk gaan we met volle kracht vooruit."

Juridische procedures en corona zorgden voor bijna een jaar vertraging, maar nu is het klaar.

Kleine aanpassing

In december vonniste de Raad van State al dat de omgevingsvergunning op een haar na goed was voor de bouw van drie molens van elk 212 meter hoog voor een periode van 25 jaar. Eén klein dingetje moest nog worden aangepast en dat was een zinsnede over de maximale geluidsbelasting. Dat deed de gemeente Staphorst. Tegenstanders kwamen ook daartegen in het geweer.

De Raad van State veegde die bezwaren vandaag ook van tafel.

Drie is genoeg

De bouw van deze turbines is feitelijk een opdracht van de provincie. Die wil nog twaalf megawattuur aan windenergie invullen. Dat is een afspraak met het Rijk. Overijssel wees naar Staphorst, daar moest het gebeuren. De gemeente weigerde jarenlang; er staan al drie turbines in Rouveen. Dat vond Staphorst genoeg.

De provincie speelde het hard. Als Staphorst bleef weigeren, zou Overijssel het zelf doen in deze gemeente via een zogeheten Provinciaal Inpassingsplan. De lokale overheid zou dan buitenspel worden gezet.

Beste plan

Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst zag daarop het levenslicht. Ze wil het project honderd procent coöperatief uitvoeren. Als het dan toch moet, dan in eigen hand.

Mensen kunnen lid worden van de coöperatie. Er zijn al honderden leden. Een onafhankelijke beoordelingscommissie die de gemeente inschakelde, vond dat WDS het beste plan had en de Raad van State tornt daar niet aan.

Tegenstanders zijn er ook legio in Staphorst. Bewoners en bedrijven vinden dat ze onvoldoende gehoord zijn, de participatie zou niet goed zijn gegaan, de plek deugt niet, want de drie molens liggen vlak bij de natuur én het beschermd dorpsgezicht komt zo in het geding.

Teleurstelling

Bezwaarmakers vinden ook dat je de molens moet clusteren, dus bij de andere drie neerzetten. De Raad van State veegde eerder al deze argumenten van tafel. Woordvoerster Anneke van Veen van de tegenstanders is teleurgesteld. "Ik kan nog niet zeggen wat we nu gaan doen."

Nu de juridische strijd is gestreden kan de coöperatie eindelijk echt aan de slag. "We hebben ons een tijdje in de luwte opgehouden. Zonder definitieve vergunning konden we niet echt starten. Achter de schermen gebeurde er wel veel. We hebben een onherroepelijke omgevingsvergunning, een SDE-subsidie en een goed netwerk. Leden van de coöperatie legden al zeven ton in, waarmee we de voorbereidingen konden financieren", zegt projectleider van WDS, Piet la Roi.

Het totale project behelst rond de achttien miljoen euro. WDS is al ver als het gaat om gesprekken met molenbouwers. "Het gaat nu echt gebeuren."