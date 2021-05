Enschede zet tijdelijke stop op windmolens: "Eerst duidelijkheid over gezondheidseffecten"

Voorlopig wordt er geen vergunning voor windmolens verleend door de gemeente Enschede. Dat maakt wethouder Niels van den Berg bekend nadat inwoners zich hebben mogen uitspreken over de lokale Energievisie.

Van den Berg zegt eerst de uitkomsten van een nader onderzoek naar de effecten van windturbines op de volksgezondheid te willen afwachten. Zo'n onderzoek wordt volgens het college uitgevoerd door de GGD/RIVM, naar aanleiding van onrust over de plaatsing van windmolens in IJburg in Amsterdam.

Zorgen over gezondheid

De Energievisie - waarin Enschede twee of drie windmolens en 128 hectare zonnepanelen aankondigt - heeft onlangs ter inzage gelegen voor inwoners. Er zijn in totaal 337 reacties uit de stad binnengekomen. Het merendeel van de reacties is gericht tegen de komst van de windmolens op de beoogde locaties langs de N18 tussen Usselo/Boekelo en Haaksbergen.

Van den Berg zegt niet te zijn geschrokken van de vele reacties. "We hebben begrip voor de zorgen die zij hebben", aldus de wethouder. "De maatregelen die we voorstellen, raken vaak de directe leefomgeving. Daar willen en kunnen we niet omheen."

Meer geld voor zon op dak

Om zeker te weten of de zorgen van inwoners over gezondheidseffecten van windmolens, zoals geluidsoverlast, gegrond zijn, heeft de gemeente Enschede de GGD om nader onderzoek gevraagd. De GGD heeft aangegeven zich aan te sluiten bij de landelijke expertgroep van het RIVM, die de Amsterdamse casus onderzoekt.

Tot dat er duidelijkheid is over dat onderzoek, wil Enschede geen vergunning voor windmolens verlenen. Wel zegt het college actief te willen inzetten op meer zonnepanelen op daken. Komende zomer wordt daarvoor extra budget vrijgemaakt in de begrotingsvoorstellen.