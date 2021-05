Vakbond BOA ACP en Keolis voeren eerste gesprek over geweld rond spoor in regio Zwolle

De vraag die beide partijen beantwoord willen hebben is wat er gedaan moet worden aan de geweldsincidenten waar boa's in het openbaar vervoer mee te maken krijgen.

Gisteren was het raak op het station in Zwolle. Er werden vier passagiers aangehouden die zich schuldig maakten aan zwartrijden en bovendien de coronaregels aan hun laars lapten. Boa's moesten alle zeilen bijzetten om de overtreders onder controle te houden, is te zien op filmbeelden die werden gemaakt.

Vorige week werden al tien personen aangehouden op station Stadshagen in Zwolle. Hier sloeg de vlam in de pan nadat boa's reizigers hadden aangesproken op het niet naleven van de coronaregels. Daarop werden drie boa's van Keolis gemolesteerd.

Het incident van gisteren was de zogenoemde druppel, legt Gerritsen uit. "We zien in coronatijd heel duidelijk dat mensen anders reageren. De incidenten zijn heftiger en mensen hebben een korter lontje."

Noodknop

Daar komt bij dat er een aantal risicolijnen is waar boa's soms nog in hun eentje worden ingezet. "Dat zijn punten die we graag met Keolis willen bespreken. Daarnaast is het zo, dat als er op een soort van noodknop gedrukt moet worden we zien dat dit niet altijd functioneert."

Het zijn de zorgen die de bond vandaag heeft neergelegd bij Keolis en waar dus binnenkort verder over gepraat wordt. Overigens had Gerritsen ook nog complimenten voor Keolis. "We moeten er eerlijkheidshalve bij zeggen dat de mensen die met zo'n incident te maken hebben gehad goede nazorg krijgen vanuit Keolis."

Mensen reageren anders. De incidenten zijn heftiger, mensen hebben een korter lontje. Richard Gerritsen, voorzitter vakbond BOA ACP

"Ik ben van mening dat boa zijn een van de mooiste vakken is die er is en dat moeten we ook zo houden. We vinden ook dat wanneer een boa zich in een vervelende situatie bevindt, hij zich moet kunnen verdedigen en dat daar ook de nodige middelen bij horen. Zeker als we zien dat de maatschappij met messen, machetes en boksbeugels rondloopt en de boa het moet doen met een knop of een camera."

Verre van voldoende

Zo'n camera werkt dan misschien preventief, maar het is verre van voldoende. "We weten wel dat het een keer uit de hand gaat lopen en de persoon het niet kan navertellen en dat willen we niet."

Wat het werk van een boa moeilijk maakt is dat je van tevoren nooit kunt zien wanneer iets gaat gebeuren of hoe mensen gaan reageren, aldus Gerritsen. "Soms is het een individu, soms een groep.

De maatschappij loopt rond met messen, machetes en boksbeugels. Richard Gerritsen, voorzitter vakbond BOA ACP

Soms weet je niet eens dat mensen deel uit maken van een groep. Boa's worden wel getraind maar niemand is getraind om heel veel mensen in toom te houden."

Nieuwe gesprekspartner

Een verkennend gesprek was het vandaag vooral, tussen de bond en de directeur van Keolis. "We waren eraan gewend te praten met de oude directeur maar we hebben een nieuwe CEO die ook net bij Keolis binnen was. Dus eigenlijk was het een soort kennismakingsgesprek", aldus Gerritsen.

Op 2 juni praten de partijen verder.