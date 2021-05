Strafschoppenheld Boschker schrok toen Waterreus achter de bal ging staan in bekerfinale: "Dat was een stressmomentje"

Uit geslagen positie schonk hij de club uit Enschede hoogstpersoonlijk de bekerzege door in de penaltyserie achtereenvolgens de strafschoppen van John de Jong, Ronald Waterreus en Joonas Kolkka te pareren. "Fantastisch. Je staat daar na zo'n finale met heel veel mensen uit Twente iets tastbaars te vieren. Een beker in de lucht te houden. Voor FC Twente was die bekeroverwinning op dat moment het hoogst haalbare", glundert hij na het zien van de oude beelden.

Duizenden Tukkers

Volgens Boschker gaven de supporters het team een onoverwinnelijk gevoel in de voorbereiding op de finale. "Er hing natuurlijk een geweldige sfeer in het stadion met al die duizenden Tukkers. Als je ziet wat we allemaal teweeg hebben gebracht in de regio Twente en de stad Enschede. Dat gaf je zo'n gigantische kick dat je eigenlijk die wedstrijd niet meer kon verliezen."

Kippenvel

"Het jaar daarvoor hadden we de vuurwerkramp met heel veel ellende. Dan is het mooi dat heel veel supporters met hun goede gemoed richting Rotterdam vertrokken. We werden op de viaducten toegezwaaid. Dat deed voor ons als spelers heel veel", bekent de huidige keeperstrainer van de club. "Voorafgaand aan de finale kregen we bij onze sportmaaltijd de beelden te zien van de supporters die op weg waren naar de Kuip. Dat was indrukwekkend, ik krijg weer kippenvel als ik het terugzie."

De bekeroverwinning wordt gevierd, mét de rode badjassen (Foto: ANP Foto)

Sterk elftal van PSV

Boschker onderscheidde zich niet alleen tijdens de strafschoppenserie, maar ook tijdens de wedstrijd en verlenging hield hij Twente meerdere malen op de been. "Je hebt momenten in je carrière dat alles lukt. Dit was één van die dagen", schetst hij. "En PSV had een gigantisch goed elftal. Ze werden dat jaar ook heel vroeg landskampioen. Ik denk dat zij misschien te makkelijk over ons dachten en wij waren juist heel gemotiveerd. Ik moet zeggen dat we ook af en toe geluk hadden, maar op zo'n dag heb je dat ook nodig."

Penalty's geen feest voor een keeper

Waar menigeen denkt dat keepers niets te verliezen hebben tijdens een strafschoppenreeks, ziet Boschker dat toch echt anders. "Het is echt geen feest voor een keeper. Alleen als het goed gaat. Na die eerste drie strafschoppen (die geraakt werden, red.) was het nog geen feest kan ik je vertellen."

FC Twente-spelers Jan Vennegoor of Hesselink en Jeroen Heubach zagen hun strafschop gekeerd worden door PSV-doelman Ronald Waterreus, volgens Boschker was dat geen toeval. "Ik denk dat Arnold Bruggink (destijds speler van PSV met Twentse roots, red.) wel wat ingefluisterd heeft bij Ronald Waterreus. Hij kende Jan en Jeroen natuurlijk goed."

Eerder een strafschop gestopt van De Jong

"Waterreus dacht volgens mij al dat ze gewonnen hadden, want bij 3-1 voor PSV bleef hij gewoon staan bij de benutte strafschop van André Karnebeek", vervolgt hij. "Daarvoor maakte hij al een dansje. Mijn geluk was dat John de Jong toen kwam, want ik had al eerder eens een penalty van hem gestopt, toen die bij Den Haag voetbalde. Ik wist dat hij voor mij links ging schieten en dat deed hij ook."

Stress toen Waterreus achter de bal ging staan

De sluitpost groeide na die gekeerde strafschop in de serie en zag tot zijn verbazing dat Waterreus zelf achter de bal ging staan om het voor PSV te beslissen. "Dat was een stressmomentje, want toen wist ik het even niet. Bij deze penalty had ik het geluk dat ik de goede hoek indook. Het gekke was dat hij met links de penalty nam, terwijl hij normaal altijd met zijn rechterbeen schoot."

Boschker pakte ook de strafschop van Kolkka en toen was de bekerzege een feit (Foto: ANP Foto)

Waterreus zag zijn penalty gestopt worden door Boschker en zodoende lag alles weer open. Bij een stand van 3-3 bracht Dennis Hulshoff de Enschedeërs voor het eerst op voorsprong in de penaltyserie. Vervolgens had Joonas Kolkka de taak om PSV langszij te schieten, maar ook de Fin moest in het man-tegen-manduel met een ontketende Boschker het onderspit delven.

Vreugde voor de hele regio

"Je stopt twee strafschoppen achter elkaar, dat is volgens mij nog nooit gebeurd in de bekerfinale. En zeker niet drie", vertelt de oud-doelman, die niet wist waar hij naartoe moest lopen na de beslissende redding. "Ik ben volgens mij toen tien seconden helemaal van de planeet geweest. De vreugde die je dan zelf hebt en ook hebt gegeven aan Enschede en de regio, ja dat is echt geweldig."

