Kinderen en dieren moeten na maanden weer aan elkaar wennen op kinderboerderij

Na ruim vijf maanden mogen vanaf vandaag ook de kinderboerderijen weer open. En dat is best even wennen, voor zowel de kinderen als de dieren. In Hengelo duwde een geit een jong bezoekertje omver.

"We hebben inderdaad een akkefietje gehad met een wat oudere geit, die moest even weer wennen aan het publiek", zegt Tim Meijering van kinderboerderij Het Weusthag. "Die drukte een kindje omver. Omdat ze dat gewoon niet meer gewend is. Vijf maanden is toch best lang zonder drukte. En het was in één keer echt druk vanochtend."

Met het kind gaat het overigens prima. "Ja, dat gaat goed. Er was eigenlijk niets aan de hand, hij was even geschrokken. Toen hebben we laten zien dat andere geiten wel lief zijn. Het oudere geitje hebben we even apart gezet in een andere wei."

'Eindelijk weer'

Het duwtje is tekenend voor de lange periode dat de dieren en de kinderen elkaar niet konden zien. Op 15 december ging het hek op slot. Nu de tweede stap van het openingsplan gezet is, mogen kinderboerderijen weer open en daar is Meijering maar wat blij mee. "Dat we eindelijk na vijf of zes maanden weer mensen op het terrein hebben. Dat voelt goed."

"In de afgelopen maanden hebben we wel wat werkzaamheden gedaan", blikt Meijering terug. "Werk dat anders niet kan, of minder makkelijk. Maar na een maand heb je dat ook wel weer gezien."

Financieel vallen de gevolgen voor Het Weusthag overigens wel mee. "Voor ons zijn er eigenlijk niet zo heel veel gevolgen. We worden gefinancierd vanuit de gemeente en eigenlijk is dat wel uniek. Heel veel kinderboerderijen zijn tegenwoordig een stichting, maar wij nog niet.

Vijftig bezoekers

Op de eerste dag viel het bezoekersaantal bij de kinderboerderij in Hengelo zeker niet tegen. "Ik denk dat er een stuk of vijftig bezoekers waren", zegt Meijering. "Ondanks het slechte weer. Al was het vanochtend nog wel goed weer, toen waren er heel veel moeders met kinderen. En een enkele papa, maar vooral moeders."

Bij Het Weusthag konden zij genieten van een aantal pasgeboren dieren, al zijn dat er minder dan normaal. "We hebben een hele hoop lammetjes in de wei, die zijn te zien. Maar veel geiten en ook de andere dieren hebben we niet laten dekken. Dat niet handig zou zijn als we vanwege corona dicht zouden moeten blijven."