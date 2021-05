Tevredenheid bij Bibliotheek Enschede: "Verhuizing naar Wilminkplein biedt veel kansen"

Jan Hoogenberg, directeur van de Bibliotheek Enschede, is verheugd. Volgens de planning - mits de gemeenteraad het plan goedkeurt - kan de bibliotheek medio 2022 al haar intrek nemen in het pand samen met de kunstschool Kaliber, Poppodium Metropool, Muziekkwartier en het Wilminktheater.

"Dat is wel wat sneller dan verwacht. Al is het hele project natuurlijk ook gigantisch vertraagd. Twee jaar geleden had ik al gehoopt dat we in het nieuwe pand zouden zitten", zegt Hoogenberg.

Passen en meten

Wie over ruim een jaar op het Wilminkplein loopt, moet een totaal andere sfeer ervaren dan nu. Waar het plein nu nog een negatief imago heeft door overlastplegers, moet het straks een levendig plein vol gezelligheid zijn. "Daar dragen we aan bij, maar profiteren we ook van", vervolgt Hoogenberg. "Doordat wij hier komen, trekt de locatie ook overdag veel publiek. Nu is het slechts in de avonduren druk."

Met veel verschillende organisaties in één pand zal het even passen en meten worden. "Maar uiteindelijk biedt dit heel veel kansen. Nu zijn we open tot half negen 's avonds. We gaan eigenlijk veel te vroeg dicht voor een bibliotheek in een studentenstad. Als we langer open willen, kost ons dat meer geld. Straks zitten we in een pand dat sowieso tot 's avonds laat open is en kunnen wij ook gemakkelijker langer open, tot half twaalf bijvoorbeeld. Daarnaast is er een enorme behoefte aan studieplekken. Met onze nieuwe 3.500 vierkante meter kunnen we veel plekken realiseren."

'Hoogste bieder wint'

De bibliotheek moet dus optimaal profiteren van de grootte van het pand. "We zitten straks in elke hoek van het pand", lacht Hoogenberg. "Dus in het begin zal het even wennen zijn. We gaan er alles aan doen om iedereen wegwijs te maken. Daarnaast hebben we hier veel ruimte om activiteiten te organiseren zoals debatten, kleine voorstellingen samen met het theater en we kunnen bijvoorbeeld de Kinderboekenweek groot uitpakken. We willen ook écht een ontmoetingsplek worden in Enschede."

Het huidige pand van de bibliotheek aan de Pijpenstraat gaat in de verkoop. "Wat de nieuwe bestemming wordt, is nog niet duidelijk. De hoogste bieder wint", stelt Hoogenberg. Wethouder Jeroen Diepenmaat vult aan: "We hebben gesproken over de mogelijke opties, maar ik kan daar nu niets over zeggen. Het wordt in ieder geval niet gesloopt."