Vijf vragen over het coronavirus: hoe staan we er nu voor?

1. Hoe zijn de cijfers?

Op 27 februari 2020 werd het coronavirus officieel in Nederland vastgesteld en enkele dagen later bereikte het Overijssel. Vanaf die week zijn het cijfers die min of meer bepalen wat we allemaal wel en niet mogen doen. Op basis daarvan geeft het Outbreak Management Team (OMT) immers een advies aan het kabinet, dat dit advies vervolgens bijna altijd overneemt.

Dagelijks stromen cijfers binnen van het aantal bevestigde coronagevallen, de hoeveelheid ziekenhuisopnames, de bezetting in de ziekenhuizen en het aantal overleden coronapatiënten. Cijfers waarvoor geldt: hoe lager, hoe beter. Begin dit jaar is daar een getal bijgekomen dat juist zo hoog mogelijk moet uitvallen: het aantal gezette vaccins.

Aantal besmettingen

Op basis van het aantal bevestigde coronagevallen is een inschatting te maken over hoe het aantal ziekenhuisopnames zich gaat ontwikkelen. Inmiddels zijn de cijfers al een tijdje flink aan het dalen. We zijn over de zogenoemde 'derde golf' heen. De eerste (voorjaar 2020) en tweede golf (najaar 2020) konden worden teruggedrongen door strenge maatregelen, nu zijn het vooral de vaccins die het werk doen.

Op de piek van de derde golf, zo half april, werden zo'n 9.500 mensen per dag positief getest. Inmiddels is dat aantal teruggedrongen tot ongeveer 4.500 per dag. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat dit enkel gaat om geregistreerde gevallen. Een zelftest, die sinds een aantal weken in de supermarkt ligt, wordt hierin bijvoorbeeld niet meegenomen. Het beeld is daardoor een beetje vertroebeld. Maar dat een stevige daling is ingezet, lijkt een zekerheid.

Daarbij zijn overigens wel regionale verschillen. Overijssel is opgedeeld in twee veiligheidsregio's: IJsselland en Twente. Beide regio's hebben een eigen GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) die voor hun regio de besmettingscijfers bijhoudt. In IJsselland gaat de daling van het aantal besmettingen momenteel sneller dan in Twente. Maar in grote lijnen zien de grafieken van de veiligheidsregio's er hetzelfde uit als de landelijke trend:

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Nederland (Foto: RIVM / Coronadashboard)

Ziekenhuizen

Belangrijkste graadmeter voor het kabinet lijkt momenteel het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag te zijn. Dat getal moest immers met twintig procent zijn gedaald ten opzichte van de piek in april, voordat de tweede stap van het openingsplan gezet kon worden. Doordat inmiddels een groot deel van de kwetsbaren gevaccineerd is, loopt het aantal ziekenhuisopnames in hoog tempo terug. Het zijn er nu dagelijks zo'n 180, terwijl dat er een maand geleden nog 280 waren.

Het gevolg is dat er meer en meer ziekenhuisbedden vrij komen. Operaties die eerder uitgesteld werden, kunnen nu wel uitgevoerd worden. In de ziekenhuizen liggen nu zo'n 2.000 coronapatiënten. Dat is nog steeds erg veel, maar een stuk minder dan de 2.700 van een paar weken geleden. Op de intensive cares liggen nog zo'n 650 mensen, terwijl dat er een maand geleden nog 850 waren. Desondanks is de druk op het zorgpersoneel nog altijd hoog.

Nieuwe ziekenhuisopnames per dag (Foto: RIVM / Corornadashboard)

Aantal overleden coronapatiënten

Toen het coronavirus in het voorjaar van 2020 hard toesloeg in verzorgingshuizen liep het aantal sterfgevallen als gevolg van corona hoog op. Het dieptepunt was 7 april vorig jaar, toen 231 patiënten bezweken aan het virus. Ook in de tweede golf werd het coronavirus veel patiënten fataal. Doordat de derde golf pas de kop opstak nadat de meest kwetsbaren gevaccineerd waren, zijn de afgelopen maanden aanzienlijk minder mensen overleden als gevolg van corona. Het RIVM noteert inmiddels zo'n twintig sterfgevallen per dag.

Sinds het begin van de coronacrisis overleden zo'n 17.500 mensen met corona. Van hen kwamen er ongeveer 700 uit Twente en 450 uit IJsselland.

Het aantal overleden coronapatiënten in Nederland (Foto: RIVM / Coronadashboard)

Vaccins

Nederland begon bijzonder moeizaam aan de vaccinatiecampagne. We bungelden onderaan de lijstjes van Europese landen. Terwijl Israël en het Verenigd Koninkrijk al konden versoepelen, zaten wij nog in een strenge lockdown. Inmiddels is het priktempo flink opgevoerd. In een week tijd worden ongeveer een miljoen mensen gevaccineerd en inmiddels zijn er bijna acht miljoen prikken gezet. Dat wil overigens niet zeggen dat er ook zoveel mensen gevaccineerd zijn, want in dat getal zitten zowel eerste als tweede prikken.

Het priktempo hangt volledig af van de hoeveelheid vaccins die geleverd worden. Nederland prikt sinds begin januari met vaccins van Pfizer, later kwamen daar AstraZeneca, Moderna en Janssen bij. De belangrijkste en meest betrouwbare fabrikant blijft Pfizer en dat gaat de komende weken flink meer vaccins leveren. Als alles meezit kan begin juli elke 18-plusser in Nederland een eerste prik hebben gehad.

Het priktempo is al fors opgevoerd (Foto: Coronadashboard)

2. Hoe zit het met varianten van het coronavirus?

Virussen kunnen muteren, elke keer als ze overspringen van de ene naar de andere persoon. Dat geldt ook voor corona. Het betekent dat de samenstelling van het virus telkens een klein beetje verandert. Maar de gevolgen kunnen groot zijn. Als een virus muteert kan de nieuwe variant besmettelijker zijn, of bijvoorbeeld minder goed werken tegen vaccins.

Een flink aantal coronavarianten heeft Nederland inmiddels bereikt. Naast het 'origineel' zijn dat onder meer de Britse, de Braziliaanse, de Zuid-Afrikaanse en de Indiase variant. Maar ook die varianten hebben inmiddels weer mutaties doorgemaakt.

De Britse variant is inmiddels verantwoordelijk voor het overgrote deel van de coronabesmettingen in Nederland. Deze veroorzaakte in december al grote problemen in het Verenigd Koninkrijk en was daarna ook bij ons de oorzaak van de derde golf. Een basisschool in Enter was in maart nog een grote coronabrandhaard, als gevolg van de Britse variant.

Grootste zorg op dit moment is de Indiase variant. Verschillende virologen zijn het erover eens dat deze nog iets besmettelijker is dan de Britse variant. Elke week onderzoekt het RIVM 1.200 monsters van het coronavirus en de afgelopen weken dook de Indiase variant acht keer op in Nederland.

Onderzoek moet uitwijzen hoe goed vaccins bescherming bieden tegen deze variant. Volgens virologen is het wel de verwachting dat vaccins ons ook beschermen tegen de Indiase variant, in ieder geval tegen een ernstig ziekteverloop.

3. Hoe zit het met bijwerkingen van vaccins?

Inmiddels is wel duidelijk dat vaccineren de enige uitweg is uit de coronacrisis. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Maar een deel van de Nederlanders wil dat niet, of twijfelt nog. In veel gevallen komt die twijfel door verhalen over mogelijke bijwerkingen van vaccins.

Het zijn met name de vaccins van AstraZeneca en Janssen die een heel klein risico op bijwerkingen met zich meebrengen. Met deze twee vaccins heeft Nederland een korte prikpauze gehad en enkele andere landen zijn er zelfs helemaal mee gestopt. Reden is dat mensen in enkele zeldzame gevallen te maken kregen met trombose en een tekort aan bloedplaatjes na toediening van een vaccin.

Goed om te weten is dat alle vaccins die in Nederland gebruikt worden, beoordeeld zijn op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Na meldingen van bijwerkingen heeft het EMA nog een keer gekeken naar de vaccins van AstraZeneca en Janssen. De conclusie is dat de voordelen ervan overduidelijk opwegen tegen de mogelijke risico's.

Wel is besloten om Nederlanders jonger dan 60 jaar niet meer in te enten met AstraZeneca, omdat de spaarzame bijwerkingen zich met name in deze groep voordeden. Later kwam de Gezondheidsraad met een nieuw advies, dat ook vijftigers 'gewoon' een vaccin van AstraZeneca kunnen krijgen.

Heb jij een andere vraag over vaccins? Kijk op www.coronavaccinatie.nl of bel met het landelijk informatienummer 0800-1351.

4. Wat mogen we nu wel en niet?

Al ruim een jaar leven we niet meer in de vrijheid die we hadden voor de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Een intelligente lockdown, een gedeeltelijke lockdown, een 'tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown' en uiteindelijk zelfs een zware lockdown, we hebben het allemaal meegemaakt. Hoe de periode heet waar we nu in zitten is niet helemaal duidelijk, maar de Rijksoverheid lijkt het woord 'lockdown' niet meer te gebruiken. 'Openingsplan' is nu het toverwoord.

En dat openingsplan bestaat uit zes stappen. Bij elke stap krijgen we weer wat meer van onze vrijheid terug. De eerste stap is gezet op 28 april en de tweede stap op 19 mei. Dat betekent dat sportscholen en binnenzwembaden weer open mogen, net als dierentuinen, bibliotheken en openluchtmusea. Sekswerkers mogen weer aan de slag en terrassen mogen open van zes uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. De avondklok verviel al bij de eerste stap.

Maar ook heel veel mag nog niet. Sporten in competitieverband is nog niet toegestaan en thuis mogen we maximaal twee gasten ontvangen. Ook de horeca binnen is nog niet open en evenementen mogen nog niet georganiseerd worden. Bij een bruiloft mogen maximaal 30 mensen zijn, bij een uitvaart 100 en het hoger onderwijs is slechts deels open.

Het zijn maatregelen die bij iedere stap een beetje verder versoepeld worden. Op dit moment staan stap 3, 4 en 5 gepland op 9 juni, 30 juni en 21 juli. Maar, zo zegt het kabinet, die data kunnen nog veranderen. Als de cijfers sneller dalen kan het eerder, maar als het langzamer gaat dan wordt het misschien later. Zo werd stap 2 bijvoorbeeld al een week later genomen dan gepland.

Helemaal aan het einde van het openingsplan, bij stap 6, vervallen de basisregels, zoals de mondkapjesplicht en de anderhalve meter afstand. Voor die stap heeft het kabinet nog geen datum genoemd.



In tegenstelling tot vorig jaar gaan de schoolexamens dit jaar wel door:

5. Kunnen we op vakantie naar het buitenland?

Het is dé vraag die veel Nederlanders momenteel bezighoudt. Een vakantie in het buitenland, zit dat erin? Het korte antwoord is: 'dat verschilt per land en kan elk moment aangepast worden'. Om het een beetje overzichtelijk te houden, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het platform Wijsopreis gelanceerd. Daar krijgt elk land een kleurcode: groen, geel, oranje of rood. Bij groen is er niets aan de hand en bij geel gelden er veiligheidsrisico's. Oranje betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan en bij rood is het advies om er niet heen te gaan.

Een blik op de wereldkaart leert dat twee gebieden momenteel de kleur groen hebben. Het zijn Saba en Sint-Eustatius, twee zogeheten 'bijzondere gemeenten' binnen ons Koninkrijk. De twee eilanden in het Caribisch gebied hebben slechts een paar duizend inwoners en dus was iedereen daar vrij snel gevaccineerd.

Hoewel groen gekleurd op de kaart, gelden er toch ook allerlei regels voor het reizen naar deze gebieden. Dat komt doordat Nederland nog altijd geldt als een hoog risicogebied. Wie vanuit Nederland naar Saba wil heeft een negatieve test nodig, of een volledige vaccinatie. Bij aankomst op het eiland moet je vijf dagen in quarantaine en op dag vijf een coronatest doen. Al geldt dat weer niet voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. En voor Sint-Eustatius gelden weer andere regels dan voor Saba.

Dan zijn er nog tien landen en zeven eilandengroepen die momenteel de code geel hebben. Dat zijn bijvoorbeeld Curaçao, Finland, Ierland en Portugal. Daar gelden weer strengere regels voor. De rest van de wereld staat op oranje of zelfs op rood. Kortom, een boel mitsen en maren, die per gebied sterk verschillen en bovendien telkens aangepast kunnen worden. Wie naar het buitenland wil, moet goed kijken naar het meest actuele reisadvies.