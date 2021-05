Alleen nog spoedeisende werkzaamheden aan Kanaal Almelo-De Haandrik tijdens onderzoek

De provincie Overijssel laat extra onderzoek doen naar de oorzaak van schades aan woningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik.

Uit eerder onderzoek in opdracht van de provincie bleek dat een beperkt deel van de schades kan komen door werkzaamheden aan het kanaal. Daar wordt nu op specifieke punten verdiepend onderzoek naar gedaan. Het onderzoek is in handen van onafhankelijk onderzoeksbureau Deltares en wordt begeleid door experts uit het hele land.

"In gesprekken met bewoners horen we de zorgen die ze hebben over hun woning en hun toekomst. Iedereen is erbij gebaat dat er rust terugkomt in het gebied. Werkzaamheden aan het kanaal dragen daar niet aan bij en zorgen voor meer onrust. Daarom doen we voorlopig alleen iets als dit strikt noodzakelijk is", licht gedeputeerde Boerman het besluit toe.

Vervangen damwanden

Op een traject van 800 meter in Vroomshoop moeten op korte termijn de damwanden vervangen worden. Het gaat om de locatie tussen Schoolstraat 17 en Fortwijk. Uitstel zou een te groot risico voor gebruikers en de omgeving zijn. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart. Omwonenden zijn hierover persoonlijk geïnformeerd en er zijn digitale informatiebijeenkomsten geweest.

Het dagelijks beheer en onderhoud rondom het kanaal gaat wel door. Dan gaat het bijvoorbeeld om het maaien van de oevers, brugbediening en inspecties. Dit laatste is op verzoek van inwoners geïntensiveerd nadat er klachten kwamen over de vaarsnelheid van de scheepvaart.