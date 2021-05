Ivo Rossen volgt Peter Reekers op als assistent-trainer van Heracles Almelo

Ivo Rossen is de nieuwe assistent-trainer van Heracles Almelo. De 39-jarige Rossen komt over van FC Eindhoven, waar hij dezelfde functie bekleedde. Hij is de opvolger van Peter Reekers, die na jarenlang dienstverband op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging.

Rossen speelde als profvoetballer voor FC Dordrecht, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle, St. Truiden, FC Den Bosch en FC Eindhoven. Bij de Eindhovenaren sloot hij zijn voetbalcarrière in 2017 af. Hij ging vervolgens als jeugdtrainer aan de slag bij de jeugdacademie van FC Eindhoven. In 2019 stroomde hij door naar de staf van het eerste elftal van die club.

Nieuwe kans

“Deze kans kwam voorbij en die wil ik met beide handen aangrijpen. Ik heb goede gesprekken gehad met de club en weet dat ik in een warme omgeving terechtkom. Ik kijk uit naar de samenwerking met de staf en spelers en heb zin in dit nieuwe avontuur", aldus Rossen.

Gilissen

Technisch directeur Tim Gilissen ziet voor Rossen een belangrijke rol weggelegd: “Hij heeft het vermogen om onze spelers te helpen in hun ontwikkeling en een relatie met hen op te bouwen. Dat vinden wij belangrijk in de rol van een assistent-trainer. We zochten iemand die daartoe in staat is en met de komst van Ivo zijn we daarin geslaagd.”