Onno van Veldhuizen stopt als burgemeester van Enschede

Dat heeft Van Veldhuizen vanmiddag laten weten aan de vertrouwenscommissie. Hij blijft burgemeester van Enschede tot het aflopen van zijn eerste termijn, begin oktober.

Corona

Van Veldhuizen begon op 2 oktober 2015 als burgemeester van Enschede. Hij werd vorig jaar zwaar getroffen door corona en was maanden uit de running.

"Weliswaar ben ik er echt van overtuigd dat ik na corona mijn oude kracht weer zal vinden, tegelijkertijd is er ook het gevoel niet meer zo onbarmhartig hard in de volle openbaarheid te willen werken", laat Van Veldhuizen weten.

De burgemeester stelt dat er 'iets anders op zijn pad is gekomen waar hij verder mee zou willen'. "U hoort het te gelegener tijd, mocht die volgende stap er komen."

In Enschede blijven

Van Veldhuizen geeft aan in Enschede te willen blijven. "Het spijt mij om mijn stad, Twente, de Euregio en niet in de laatste plaats alle goede collega's en andere mensen om mij heen, los te laten. Ik ga als burgemeester, maar blijf in Enschede."

Locoburgemeester Niels van den Berg: "De mededeling van burgemeester Onno van Veldhuizen in het college om af te zien van herbenoeming heeft ons erg geraakt. We vinden het jammer dat Onno ons straks verlaat."

Thuis voelen

Als burgemeester van Enschede stortte Van Veldhuizen, die daarvoor burgemeester was in Hoorn, zich op de samenwerking met de oosterburen, Münster in het bijzonder. Ook trad hij hard op tegen ondermijning. Zo sloot hij in april 2017 het supportershome van Vak-P.

Van Veldhuizen gaf in oktober in een uitgebreid gesprek met RTV Oost aan dat hij zich thuis voelt in Enschede en Twente. Hij wilde toen ook 'vol' voor een tweede termijn gaan. Even later werd Van Veldhuizen zwaar getroffen door corona.