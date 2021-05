Provincie biedt zwaarst getroffen 'kanaalbewoners' hulp en wacht niet op uitkomst onderzoek

Door Gerben Oost

Gedeputeerde Bert Boerman zei vanmiddag in een bijeenkomst met Statenleden dat hij niet bang is voor precedentwerking, juist omdat het om een zeer specifieke groep bewoners gaat. De gedeputeerde heeft het over kanaalbewoners met zeer forse schade aan hun huizen in combinatie met andere problemen. “Het betreft complexe situaties, multidisciplinaire problematiek. Bijvoorbeeld van mensen die al niet meer in hun huis wonen. We gaan echt niet alle woningen langs het kanaal opkopen."

750.000 euro

Het gros van de gedupeerden langs het probleemkanaal moet dus wel wachten tot bekend is waarom hun huizen verzakken. Aan dit aanvullende onderzoek, dat momenteel wordt uitgevoerd, kleeft een stevig prijskaartje. Boerman zegt dat het onderzoek voor 750.000 euro in de boeken staat, maar verwacht dat dit bedrag verder oploopt. "De onderzoekers willen allerlei proeven doen en gebruik maken van verschillende technieken. We willen grondig te werk gaan."

Boringen langs kanaal Almelo-De Haandrik. (Foto: RTV Oost)

Volgens voorzitter Harry Broekhuizen van de stichting Kant nog Wal, die opkomt voor de belangen van de bewoners, is de provincie goed bezig. "Dat mag je op dit moment wel zeggen ja. De politieke partijen zitten in de leunstand en wachten op de uitkomsten van het aanvullende onderzoek. Dat is ook logisch."

391 huishoudens

Ondertussen hebben 391 gedupeerde huishoudens zich gemeld, van wie er 347 in aanmerking komen voor de provinciale schaderegeling. De problemen breiden zich intussen alsmaar verder uit. Zo kampen nu in Vroomshoop meerdere omwonenden van het Zwolsekanaal - een zijtak van het 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik - met verzakkingen aan hun huizen en een stel uit Aadorp heeft zich gemeld bij de stichting.

Boerman meldt dat de onderzoekers op de hoogte zijn gebracht van deze meldingen en dat ze mee worden genomen in het onderzoek. Als blijkt dat de provincie aansprakelijk is voor deze schadegevallen, dan wordt de schade aan de huizen vergoed.

Het college van Gedeputeerde Staten gaat voorlopig door met het bezoeken van mensen met een complexe situatie. Het gaat om iets meer dan dertig gevallen. Daarna richten Boerman en zijn collega’s zich op de gedupeerden met minder complexe vraagstukken. "Als zij behoefte hebben aan een bezoek, dan zullen we dat doen. We gaan daarmee door zolang als nodig is."