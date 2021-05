Jeroen Veldmate definitief weg bij GA Eagles

Jeroen Veldmate gaat Go Ahead Eagles definitief verlaten. Eerder werd bekend dat de club zijn contract formeel had opgezegd, maar nog wel in gesprek wilde met de aanvoerder. Nu heeft Veldmate zelf de knoop doorgehakt om de deur achter zich dicht te trekken in Deventer.

Veldmate gaf gisteren te kennen zelf geen toekomst meer te zien bij Go Ahead Eagles, dus zijn gesprek ging niet door. “Ik heb voor mezelf alles op een rijtje gezet en kwam tot de conclusie dat het me beter lijkt mijn carrière elders voort te zetten”, vertelt hij.



“Ik proefde de afgelopen maanden in de gesprekken zijn gevoerd te veel twijfel bij de club en dat is voor mij geen goede basis om verder te gaan. Dat neemt niet weg dat ik terugkijk op drie fijne jaren bij Go Ahead Eagles, met drie zeer memorabele ontknopingen. Waarvan de laatste natuurlijk de allermooiste.”

Bosvelt

Technisch manager Paul Bosvelt reageert begripvol op het besluit van de verdediger. “We waren nog graag met Jeroen in gesprek gegaan, maar ik snap zijn beweegredenen voor dit besluit. In de gesprekken bleek dat we niet op één lijn zaten over bepaalde dingen. De twijfel was er in de staf en dus ook leiding en dat was voor ons geen basis om te verlengen."



"Dit hebben we destijds ook eerlijk richting Jeroen uitgesproken. Jeroen houdt nu de eer aan zichzelf en dat respecteren wij vanzelfsprekend. Hij is de afgelopen jaren een steunpilaar en uithangbord voor onze club geweest en we wensen hem alle goeds toe in de toekomst", aldus Bosvelt.

Mulenga

Voor Jacob Mulenga ziet de club zeker een rol weggelegd in het komende seizoen. “Hij kan binnen het veld nog zeker zijn waarde hebben, maar ook buiten het veld als mentor voor met name de aanvallers”, legt Bosvelt uit. “Jacob ziet dat ook wel voor zich. We hebben afgesproken de komende periode aan beide kanten na te denken over de precieze invulling van zijn rol en daarover in gesprek te blijven.”

Noppert

Met Andries Noppert is afgesproken de komende tijd verder te praten over een langer verblijf in Deventer, in dezelfde rol als die hij vanaf de winterstop vertolkte. Volgende week gaat de club nog in gesprek met Sam Hendriks.