Enschede verrast door vertrek Van Veldhuizen: "De gemeente verliest een warm persoon"

Veel raadsleden noemen het een volkomen verrassing: Van Veldhuizen die in oktober stopt als burgemeester van Enschede. “We waren het traject voor zijn herbenoeming gestart en in het eerste gesprek met hem, kwam hij meteen met het bericht dat hij ging stoppen. Dat was een volslagen verrassing”, zegt Marc Teutelink van Burgerbelangen Enschede en voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Die commissie gaat over de (her)benoeming van een burgemeester.

Getroffen door corona

Afgelopen najaar werd Van Veldhuizen zwaar getroffen door corona. Hij was een half jaar uit de running en werd vervangen door Henk-Jan Meijer, voormalig burgemeester van Zwolle.

“Burgemeester, dat is een heel zware baan", zegt Margriet Visser van Enschede Anders. "Hij is flink ziek geweest en ik kan me heel goed voorstellen dat je daarna op een kruispunt staat: ga ik links, ga ik rechts, ga ik rechtdoor. Hij heeft ervoor gekozen om iets anders te gaan doen. Ik hoop oprecht dat hij daarmee een gezonde en gelukkige toekomst tegemoet gaat.”

Inwoners van Enschede noemen het vertrek van Van Veldhuizen jammer:

'Ongelukkige timing'

“Ik heb mijzelf de vraag gesteld in hoeverre ik hier van opkijk”, reageert fractievoorzitter René Kreeft (VVD) op het aangekondigde vertrek van Van Veldhuizen. "Misschien kun je beter burgemeester van Utrecht zijn", zegt Kreeft, die erop wijst dat Van Veldhuizen niet alleen burgemeester van Enschede is, maar ook de regio Twente in 'goede banen' moet leiden en tevens voorzitter is van de Veiligheidsregio Twente.

Kreeft vindt de timing wel ongelukkig. "De post-coronatijd, de naderende verkiezingen en de bestuurlijke veranderingen in Twente moeten worden opgepakt. De burgemeester is daarin heel belangrijk. Wie gaat al die veranderingen handen en voeten geven in Enschede? De gemeente verliest in oktober een heel betrokken, warm persoon die zijn rol met veel inzet heeft ingevuld en bezig was de grens uit te gummen."

Ayfer Koç (CDA) zegt geraakt te zijn door de mededeling van de burgemeester. "Ik vind het jammer. Hij is een fijne en aimabele burgemeester. Een mensen-mens met een hart voor Enschede. Ik begrijp zijn keuze wel, maar toch is het een heel moedig besluit."

In de aandacht

Ondanks de veelal lovende woorden, heeft Van Veldhuizen nooit onder stoelen of banken geschoven dat hij er niet van houdt om in het middelpunt van de aandacht te staan. "Ik ben een tijdelijke inwoner van het instituut Enschede", zei hij eerder over zijn rol als burgemeester van de grootste stad van Overijssel.

"Het burgemeesterschap van Enschede verdient niet minder van mensen zoals ik, die tijdelijk in dat betekenisvolle instituut mogen wonen. We zijn allemaal passanten", voegde hij daar gisteravond aan toe in een open brief aan de inwoners van Enschede.

De impact van het burgemeesterschap is ook op de rest van zijn gezin groot geweest, stelt Van Veldhuizen. Hij stelt dat er 'iets anders op zijn pad is gekomen waar hij verder mee zou willen'. "U hoort het te gelegener tijd, mocht die volgende stap er komen."