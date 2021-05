Gemeente wil sluipverkeer bij Schoonheten halt toeroepen: acht kilometer weg op de schop

“Er wordt hard gereden”, klagen inwoners volgens wethouder Jacques van Loevezijn. Nu de gaten in het asfalt vallen en de fundering van de weg zijn beste tijd gehad heeft, is de tijd rijp voor groot onderhoud.

Een van de vele gaten in het wegdek van de Schoonhetenseweg (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

'Het oogt nu smaller'

Het ontwerp van de acht kilometer lange weg is in grote lijnen klaar. “Het oogt nu smaller en moet daarom minder aantrekkelijk worden als sluiproute”, legt projectleider Frank van den Hoek uit.

De lange lanen bevatten kilometers lange rechte wegen. Om die smaller te laten voelen, wordt het asfalt deels vervangen door klinkers. “Twee stroken asfalt of beton en in het midden klinkers.”

Midden op het tracé ligt landgoed Schoonheten. Het plan is om rondom het landgoed de weg volledig met klinkers te bestraten. “Bijvoorbeeld met klinkers die nu nog onder het asfalt van de weg liggen.”

'Misschien meer drempels'

Om hard rijden nog minder aantrekkelijk te maken op de nieuwe weg, bestaat het plan om op kruisingen zuilen te plaatsen. Ook komen er mogelijk ‘groene’ middenbermen, zodat automobilisten gedwongen zachter moeten gaan rijden. “Misschien komen er ook meer drempels”, aldus Van den Hoek.

Ook de Portlanderdijk, die haaks op de Schoonhetenseweg uitkomt, wordt deels met klinkers bestraat.

3,2 miljoen euro

Voordat de schop in de grond gaat (op zijn vroegst in 2022), moet de gemeenteraad nog wel akkoord gaan met de plannen. In totaal vraagt de wethouder zo’n 3,2 miljoen euro voor het project. In juni wordt er voor het eerst door de politiek over het plan vergaderd, in november wordt definitief besloten of de miljoeneninvestering door mag gaan.

Rijden over de volledig vernieuwde weg in Schoonheten laat nog wel even op zich wachten: de gemeente is van plan om het project over meerdere jaren uit smeren en in verschillende fases uit te voeren.