Moeder dode baby Ivo uit Haaksbergen vandaag voor de rechter: misdrijf of groot menselijk drama?

De moeder zit intussen al ruim een jaar in voorarrest. De Haaksbergse werd vorig jaar aangehouden nadat zij en haar partner zich in de nacht voorafgaand aan Pasen met baby Ivo in het ziekenhuis hadden gemeld. De omstandigheden waaronder dat gebeurde, waren dusdanig verdacht dat de artsen de politie alarmeerden.

Kort daarop werden de ouders aangehouden. Terwijl de vader later weer op vrije voeten werd gesteld, zit de moeder nog steeds achter de tralies.

Alles uit de kast

In de tussentijd haalde justitie in de zaak-Oeganda - zoals het rechercheonderzoek heet - alles uit de kast. Zo werd er dagenlang in en rond de woning aan de Jan Vermeerstraat gezocht naar forensische sporen.

Twee maanden later werd er bovendien een videoreconstructie gehouden. Daarnaast doorzocht een gespecialiseerd team van Defensie met geavanceerde radarapparatuur het perceel rond de woning, waarbij onder meer dwars door tegels werd gekeken. Op die manier werd de bodem meters diep doorzocht op eventuele 'verstoringen'.

Dat laatste onderzoek leverde overigens geen nieuwe feiten op.

Een gespecialiseerd zoekteam van Defensie doorzoekt met geavanceerde radarapparatuur de bodem rond de woning in Haaksbergen. (Foto: News United)

Gruwelijke details

In aanloop naar de strafzaak die vandaag begint, zijn het afgelopen jaar al meerdere rechtszittingen gehouden.

Daarbij kwam een aantal gruwelijke details aan het licht. Zo werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie de moeder ervan verdenkt dat ze haar baby met de ceintuur van haar badjas heeft gewurgd. Het ruitjesmotief van de ceintuur zou volgens justitie matchen met de wurgsporen rond de nek van de baby.

Ook werd bij het kind een acht centimeter lange breuk in de schedel ontdekt die volgens het OM door geweld moet zijn veroorzaakt.

Moord ten laste

Justitie gaat ervan uit dat de vrouw volgens een vooropgezet plan heeft gewerkt en legt haar moord ten laste. Als dat niet kan worden bewezen, moet ze volgens het OM worden veroordeeld voor doodslag.

Bij moord gaat justitie ervan uit dat de vrouw van tevoren duidelijk het plan had haar baby om te brengen. Bij doodslag zou ze dat in een opwelling kunnen hebben gedaan.

Fysiek aanwezig

De moeder was tot op heden niet fysiek aanwezig tijdens die eerdere zogenoemde pro-formazittingen. In een aantal gevallen liet ze verstek gaan, terwijl ze de laatste zittingen via een videoverbinding volgde.

Tegenover de rechters liet ze weten dat ze er het liefst niet bij zal zijn als de rechtszaak tegen haar inhoudelijk wordt behandeld. Ze ziet namelijk vooral op tegen de confrontatie met de media.

De rechtbank was echter heel duidelijk: hoe pijnlijk ook, de rechters willen per se dat de moeder vandaag acte de presence geeft.

Twee dagen

Voor dit strafproces zijn twee hele dagen uitgetrokken, vandaag en volgende week vrijdag.

Vandaag worden voor de rechtbank in Almelo met name de rapporten besproken, opgemaakt door gedragsonderzoekers.

Geheugenverlies

Zo onderzochten zowel een psycholoog als psychiater de afgelopen maanden in hoeverre de moeder aan geheugenverlies lijdt.

Dit onderzoek spitst zich toe op de nacht dat baby Ivo overleed. Eerder al bleek dat de vrouw bepaalde details van die fatale nacht scherp heeft, terwijl ze zich andere zaken niet meer kan herinneren.

Justitie houdt er rekening mee dat ze dit geheugenverlies veinst. Zo verbaasde de officier van justitie zich erover dat de vrouw die nacht allerlei appjes verstuurde waarin het over allerlei 'koetjes en kalfjes' ging, terwijl onderzoek had uitgewezen dat op dat moment de weeën al moesten zijn begonnen.

Testen van experts moeten meer duidelijkheid verschaffen over het mogelijke geheugenverlies.

Forensisch experts doorzoeken de woning aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen. (Foto: News United)

Verminderde toerekeningsvatbaarheid

Daarnaast worden vandaag twee andere onderzoeken besproken. Daarbij gaat het om zogenoemde neonaticide, ofwel kinderdoding. Deze wetenschap richt zich op moeders, die kort na de geboorte hun kind ombrengen. Ze zouden niet psychotisch zijn of kampen met een postnatale depressie, maar handelen in een 'schemertoestand of bewustzijnsvernauwing'.

Belangrijke juridische vraag is in dat geval of in de zaak rond baby Ivo sprake is van verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Eerder bevallen

Ook komt er vandaag een gynaecoloog aan het woord.

Zoals gemeld was de moeder al eens eerder bevallen van een baby. Ook in dat geval wist ze niet dat ze zwanger was.

De gynaecoloog moet vandaag onder meer antwoord geven op de vraag hoe het kan dat de moeder in beide gevallen niet wist dat ze zwanger was en of dit wetenschappelijk gezien inderdaad mogelijk is.

Onderzoek door justitie wees later overigens uit dat de eerdere baby destijds levenloos ter wereld is gekomen in het bijzijn van een huisarts.

Mariska Pekkeriet, advocaat van de moeder in de strafzaak rond de dode baby Ivo. (Foto: RTV Oost)

Tweede dag proces

De tweede dag van het strafproces staat voor volgende week vrijdag op de rol. Dan zal de officier van justitie de strafeis formuleren en zal Mariska Pekkeriet, advocaat van de moeder, haar pleidooi houden.

Gezien haar opstelling tijdens de voorbereidende rechtszittingen, zal de strafpleiter daarin waarschijnlijk benadrukken dat de moeder strafrechtelijk gezien niets te verwijten valt, maar dat hier sprake is van een menselijk drama.

De rechtbank zal vervolgens een oordeel moeten vellen in een zaak die uiterst gevoelig ligt. Is er inderdaad sprake van een misdrijf, zoals het Openbaar Ministerie stelt? Of treft de moeder geen - of 'slechts' in mindere mate - blaam? En vooral ook, als het tot een veroordeling komt: welke sanctie is dan op z'n plaats?