Gratis boeken voor leerlingen groep 8 in Enschede: "Is vaak eerste eigen boek"

Zeshonderd boeken deelt PvdA-raadslid Deniz Dönmez vandaag uit aan leerlingen van groep 8 op alle basisscholen in Enschede. En dat is hard nodig vindt hij, juist als jongeren de overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs maken. "Na de basisschool, waar veel aandacht is voor lezen en begrijpend lezen, wordt het op de middelbare school vaak anders, meer verplicht boeken lezen. En een kwart van de 15-jarigen kan in Nederland niet goed lezen en schrijven."

De leerlingen van juf Saskia van basisschool Europa lijken blij met deze onderbreking van de les op donderdagochtend. Niet alleen krijgt iedereen een eigen exemplaar van het boek 'De brief aan de koning' van Tonke Dragt, ook wordt er kinderchampagne uitgedeeld. Volgens Saskia is het belangrijk dat de leerlingen hun eigen boek krijgen. "Sommige houden heel erg van lezen, maar er zijn er genoeg die liever een film of een serie kijken."

Heel gek

Voor Deniz Dönmez zit een persoonlijke motivatie achter zijn missie om te werken aan de laaggeletterdheid in Enschede. "Ik moest vroeger altijd mijn moeder helpen om stukken van de belastingdienst, over de overheid of eigenlijk elk ander stuk te lezen. Ik vond dat altijd heel gek, hoezo kan mijn moeder dat niet lezen? Toen ik een paar jaar later raadslid werd dacht ik, dit is wel het moment om er wat mee te gaan doen."

Veel leraren vertellen dat het voor kinderen hun eerste boek is waar ze echt eigenaar van zijn. Dat vind Dönmez bijzonder. Vorig jaar zamelde Dönmez ook geld in om boeken te verspreiden onder de jeugd, maar dit jaar haalde hij meer dan ooit op. "En daardoor konden we ook zoveel boeken aanschaffen!" Hij heeft zich wel wat werk op de hals gehaald, nog de hele dag is hij met mede PvdA-leden bezig om de boeken te verspreiden op de basisscholen in Enschede.

Essentieel

In Enschede hebben procentueel meer mensen problemen met lezen en schrijven dan in de gemiddelde Nederlandse gemeente. Dönmez blijft zich hard maken voor dit probleem. "Goed kunnen lezen en schrijven is de basis om mee te kunnen doen, om te kunnen solliciteren, om je kinderen voor te lezen en de bijsluiter van medicijnen te begrijpen. Alledaagse dingen die essentieel zijn om mee te kunnen doen in de samenleving.”