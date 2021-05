Bibliotheken weer open: 'Mensen stonden gisteren al voor de deur'

De teleurstelling was groot toen in december vorig jaar alle bibliotheken de deuren moesten sluiten. Met kunst en vliegwerk werden de klanten toch van nieuwe boeken voorzien, maar dat hoeft nu niet meer. Na vijf maanden zijn de leeszalen weer open.

Met een glimlach van oor tot oor staat Astrid Mensink van de bibliotheek Kop van Overijssel trots in de leeszaal van Steenwijk. Na maanden van behelpen mag zij de leesgierige Steenwijkers weer verwelkomen. En die konden duidelijk niet wachten: 'De eerste klanten stonden gisteren al voor de deur'.

Bizarre ervaring

De boodschap dat ook de bibliotheken per 14 december de deuren moesten sluiten was een enorme domper: 'Het was een bizarre ervaring. Het liefst heb je de deuren gewoon open, maar dat kon niet meer.' vertelt Mensink. 'Je wilt het liefst de mensen gewoon van dienst zijn, maar dat kon niet meer. We hebben toen direct naar alternatieven gezocht en gelukkig ook gevonden.' Zo werd de bieb omgetoverd tot een afhaalbieb en werden zoveel mogelijk cursussen en workshops online doorgezet. Maar dat was niet voor iedereen dé oplossing.

Toch een beetje open

Al snel bleek dat met name ouderen en kwetsbaren niet met de online diensten uit de voeten konden. Reden voor Mensink en haar team om te schakelen: 'We zijn toen op afspraak opengegaan voor kwetsbaren. Zij konden hun boeken afhalen en wat hulp krijgen. Maar dat moest natuurlijk wel binnen alle geldende coronaregels.'

Ook voor kinderen bleek het lastig om online boeken te bestellen. 'We hebben toen iets nieuws bedacht: het verrassingstasje. We stopten een aantal boekjes in een tasje en die konden ze dan komen ophalen. Wat er in zat was een verrassing. Al snel bleek het een groot succes.' Het succes bleek zelfs zo groot, dat de verrassingstasjes ook voor volwassenen werden samengesteld. Mensink verwacht zelfs dat de literaire ontdekkingstocht een blijvertje is.

Drukte voor de deur

Nu de deuren weer open mogen, is het de vraag of de klanten ook terugkomen. Maar daar hoeft Mensink zich naar eigen zeggen geen zorgen over te maken: 'De eerste klanten stonden gisteren al voor de deur. Ze wilden zeker weten dat het vanaf vandaag weer kon. Nou, dat kan weer!' Bang dat klanten wegblijven is ze dan ook niet. En haar vertrouwen wordt niet veel later bevestigd: kort na openingstijd meldt zich de eerste klant al.

'Je ziet ook dat we als bibliotheek meer zijn dan alleen een leeszaal. We zijn ook een ontmoetingsplek. Dat is ook wat we het meest hebben gemist.' De bibliotheek is vanaf vandaag weer 'gewoon' open en vooraf reserveren hoeft niet. Wel gelden de basisregels en mag er een maximaal aantal mensen tegelijk naar binnen.