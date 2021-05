Geen stress om wijnoogst van Reestlandhoeve: “Deze druiven kunnen wel tegen een stootje”

Aan de ruim vier hectare wijnranken van wijnboerderij Reestlandhoeve in Balkbrug hangen slechts enkele knoppen, die later moeten transformeren tot druiventrossen. “De natuur loopt nu zo’n drie tot vier weken achter”, vertelt de 22-jarige Bas Huisman.



Binnen de Reestlandhoeve, dat naast een wijnmakerij ook een zorgboerderij is, is Bas verantwoordelijk voor de wijnproductie. “Het is heel mooi om het proces ‘van grond tot mond’ mee te maken. Toch blijft het voor wijnmakers in Nederland een lastig product. Je bent van veel factoren afhankelijk. Het wisselvallige weer is daar bijvoorbeeld eentje van.”

Goede moed

Terwijl de regen met bakken uit de lucht komt, rijdt een medewerker van de Reestlandhoeve met een tractor door de wijnranken. "Er worden draden tussen de wijnstokken gespannen. Als ze straks beginnen te groeien, kunnen ze daar tegenop klimmen", legt Bas uit.

Dat groeien loopt dus wat achter, maar Bas heeft er alle vertrouwen in dat er ook dit jaar geoogst kan worden. "Inmiddels zien de voorspellingen er weer wat beter uit. Zodra het warmer wordt en de zon op de wijnranken staat, groeien ze ontzettend hard. Ze hebben dan een aantal maanden nodig om te rijpen. Hopelijk kunnen we dan rond eind september of begin oktober beginnen met oogsten."

‘Kunnen wel tegen een stootje’

De Nederlandse druiven zijn in staat om het slechte weer te doorstaan. “We hebben hier druiven die het Nederlandse klimaat aankunnen. Daar maak ik me niet al te veel zorgen over."



Zo staan er op de Reestlandhoeve wijnranken met Regent en Johanniter. Die druivensoorten doen misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar komen volgens Bas deels overeen met de bekendere Riesling en Pinot Gris. Deze druiven zijn geschikt om in koelere gebieden te groeien.

Drassige wijngaard bij de Reestlandhoeve (Foto: RTV Oost/ Max van Olst)

Liefde voor wijn

Binnen het familiebedrijf werd Bas al vroeg de wijngaard ingenomen om mee te kijken bij het productieproces. "Vanaf jongs af aan heb ik de liefde voor wijn meegekregen. Het is heel erg mooi om de druiven te zien groeien en later uit te serveren aan de gasten. Het is echt fantastisch werk om te mogen doen."